Продавам части от SONY XR-55X93J

  chach
    Днес12:20 #1

    Продавам части от SONY XR-55X93J

    1. Устройство - модел и наименование:

    Телевизор SONY XR-55X93J


    2. Допълнителна информация

    Продавам части от SONY XR-55X93J -дефектен дисплей,тв е на 3,5 години.


    3. Състояние и гараниця

    Втора употреба, работещи , без гаранция.


    4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

    Модули

    Power Board : G04P - AC21202 – 1LF - 30€
    Main Board: BM5ST ( 101011551 ) - 150€
    LED Driver Board: 21LD24B - 1-010-138-11 - 30€
    T-Con Board: TD 0001 ST5461D11-3 - 40€
    Wlan/BT: DHUR-SY63 / 1-005-419-12 - 10€
    IR Sensor: CN 102 1-009-471-11 - 10€
    Дистанционно – RMF-TX520E - 20€
    Комплект Високоговорители - 20€
    Комплект Крачета - 20€

    Без бартер


    5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

    Бургас, куриер-да.


    6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

    0889289742


    7. Снимки:

