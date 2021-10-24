1. Устройство - модел и наименование:
Телевизор SONY XR-55X93J
2. Допълнителна информация
Продавам части от SONY XR-55X93J -дефектен дисплей,тв е на 3,5 години.
3. Състояние и гараниця
Втора употреба, работещи , без гаранция.
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
Модули
Power Board : G04P - AC21202 – 1LF - 30€
Main Board: BM5ST ( 101011551 ) - 150€
LED Driver Board: 21LD24B - 1-010-138-11 - 30€
T-Con Board: TD 0001 ST5461D11-3 - 40€
Wlan/BT: DHUR-SY63 / 1-005-419-12 - 10€
IR Sensor: CN 102 1-009-471-11 - 10€
Дистанционно – RMF-TX520E - 20€
Комплект Високоговорители - 20€
Комплект Крачета - 20€
Без бартер
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
Бургас, куриер-да.
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
0889289742
7. Снимки: