Хладилник с фризер crown CN360w

Стар хладилник с фризер, с два компресора. Хладилната част си работи. Фризерната част не охлажда.
При включване в захранването компресорът на фризера тръгва, усещат се леките вибрации, същите като на другия (на хладилника).
Индикаторната лампичка за фризера свети.
Решетката обаче не се затопля. И вътре изобщо не застудява.
Термостатът е врътка с 5 положения. Явно работи, щом тръгва компресора. Но пък дори на нулево положение на термостата компресорът продължава да работи.
Моля за насоки:
Липса на фреон?
Запушване по тръби или капилярка?
Термостат?
Хладилникът е на село и нямам възможност да го транспортирам до сервиз в града. Предвид, че е стар дали подлежи на ремонт и оправдано ли е занимавката да викам техник на място?
