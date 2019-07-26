Хладилник с фризер crown CN360w

  pantaleev
    Вчера17:36 #1

    Здравейте!

    Стар хладилник с фризер, с два компресора. Хладилната част си работи. Фризерната част не охлажда.
    При включване в захранването компресорът на фризера тръгва, усещат се леките вибрации, същите като на другия (на хладилника).
    Индикаторната лампичка за фризера свети.
    Решетката обаче не се затопля. И вътре изобщо не застудява.
    Термостатът е врътка с 5 положения. Явно работи, щом тръгва компресора. Но пък дори на нулево положение на термостата компресорът продължава да работи.
    Моля за насоки:
    Липса на фреон?
    Запушване по тръби или капилярка?
    Термостат?
    Хладилникът е на село и нямам възможност да го транспортирам до сервиз в града. Предвид, че е стар дали подлежи на ремонт и оправдано ли е занимавката да викам техник на място?
    Поздрави!
  Gena_bs
    Вчера18:42 #2

    Аз бих извикал специалист за диагностика на проблема.
    При положение, че няма ръжди, повреди по корпуса и уплътненията на вратите.
    Възрастта на уреда е над 25 години и единствено вие ще си прецените дали си заслужава ремонта.
    Успех!
