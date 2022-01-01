привет, я подумал, что получу несколько мнений от более осведомленных, чем я, по поводу оборудования для домашнего кинотеатра. только что переехал в новый дом и думал о том, чтобы запустить свою первую установку; нашел местного парня, продающего yamaha avr и колонки менее чем за 300 долларов. будет ли это хорошей отправной точкой для медленного обновления? также могу ли я заставить это оборудование нормально работать с lg cx и sony ubp-x700? спасибо всем за ваше время.
предлагаемое оборудование: ресивер cinema dsp — модель rx-v377 и пульт дистанционного управления 2 динамика yamaha модели s-ap6500f 2 динамика yamaha модели s-ap6500s 1 центральный динамик yamaha модели s-ap6500c 1 активный сабвуфер yamaha модели sw-4 (a hundred thirty вт)