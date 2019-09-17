Наскоро бяха изпратени покани за събитие на Motorola, което ще се проведе на 13 ноември в Лос Анджелис.
Дразнителните фрази, разпръснати по поканата (анимиран Gif, показващ материал, който се сгъва и разгъва) ясно показват, че марката ще разкрие своя сгъваем смартфон Razr. Устройството трябва да е с флип дизайн на старата линия Razr, като голямата разлика е 6,2" (15,75 см) сгъваем екран.
Смартфонът ще бъде оборудван с процесор Qualcomm Snapdragon 710 с 4GB или 6GB RAM, 64GB или 128GB място за съхранение и батерия от 2730 mAh. Целевата цена е около 1500 долара. Източник: Cnet
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