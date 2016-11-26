Здравейте,
търся си телевизор и с оглед на пазара в момента съм се спрял на няколко модела :
Philips 43PUS6501 - 1299 лв IPS/DirectLED модел 2016
Philips 49PUS6501 - 1299 лв IPS/DirectLED модел 2016 (незнайно за мен дали са объркали цената в конкретната верига **маркет, ако цената е тази - бомба)
Philips 49PUS6561 - 1399 лв IPS/DirectLED модел 2016
Philips 49PUS7101 - 1649 лв IPS/EdgeLED модел 2016
Sony KD-43XD8305BAEP - 1699 лв IPS/EdgeLED модел 2016
Sony KD-43X8307CSAEP - 1399 лв IPS/EdgeLED модел 2015
Sony KD-43X8309CBAEP - 1299 лв IPS/EdgeLED модел 2015
Основното ми изискване е 100Hz панел, както може би се вижда от моделите (поправете ме ако греша). Ambilight е гъзарийка, но може и без него. Отворен съм и за други предложения за марки/модели(100Hz). Така или иначе ще ходя да ги гледам на място, но все пак реших да попитам и за вашето мнение. Бюджета е много разтеглив, но е в рамките на показаното по-горе. Също биха били полезни мнения за "умността" на телевизорите, кое е за предпочитане и т.н.
Благодаря предварително.
Поздрави