Здравейте,
Досега ползвах LG 55UM7100PLB, но даде дефект и в момента мога да го сменя.
Като цяло съм доволен от LG-то, понеже го гледам както централно, така и под ъгъл от около 2-2.5м разстояние.
Не ми е правил проблеми досега, върви гладко и има прилични цветове (поне за мен) - вършише ми страхотна работа.
Разгледах следващия модел от тази серия (55UP75003LF) и не виждам някакви съществени разлики спрямо моя. Гледам и NanoCell моделите, но малко надхвърлят 1000лв.
Бихте ли предложили нещо интересно 55" до 1000лв? Склонен съм и да не е LG.
Благодаря предварително!