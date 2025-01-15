Здравейте,
Колебая се между следните 3 модела телевизори:
1) Philips 65OLED770
2) LG OLED65B53LA
3) TCL 75C7K (75 инча на цената като другите 2)
Ще се гледат в средно осветена стая, денем и привечер, основно Full HD, от време на време HDR, основно телевизия, Нетфликс и рядко игри (по за час-два на няколко дни).
Смятам, че OLED ще е по-подходящ за нещата, за които ще се ползва телевизорът, но ме притесняват следните неща:
- B5 май е най-базовия клас на LG Oled и не знам дали ще е по-добър от Mini-LED на TCL-a
- TitanOS-a на Philips-а
- TCL-a дали покрива написаното на хартия, като се има в предвид, че е среден клас за марката
Ще съм благодарен за мнения от личен опит с някой от изброените, както и за съвети за алтернативи (моля, без Самсунг, много съм скаран с тяхната операционна система)
Благодаря предварително!