Здравейте търся да закупя кабели за Тонколони марка B&W dm 604 s2 ресийвъра е Denon Abrams 2400 и център B&W CC6 s2 ще са ми нужни около 7 метра !Предложете някой кабел среден клас!QED Original Или Proel?!?
Здравейте търся да закупя кабели за Тонколони марка B&W dm 604 s2 ресийвъра е Denon Abrams 2400 и център B&W CC6 s2 ще са ми нужни около 7 метра !Предложете някой кабел среден клас!QED Original Или Proel?!?
Този пост е редактиран от toto_vd; Днес в 10:44.
Могат да променят звука.
QED Original е добър вариант ако можеш да си го позволиш. По твърдичък е имай го в предвид.