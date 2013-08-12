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  1. Днес10:33 #1
    toto_vd
    toto_vd е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Jul 2011
    Мнения
    50

    Предложете кабели за фронтални Тонколони до 100 лева

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    Здравейте търся да закупя кабели за Тонколони марка B&W dm 604 s2 ресийвъра е Denon Abrams 2400 и център B&W CC6 s2 ще са ми нужни около 7 метра !Предложете някой кабел среден клас!QED Original Или Proel?!?
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    Този пост е редактиран от toto_vd; Днес в 10:44.
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  3. Днес11:47 #2
    pulsedriverbg
    pulsedriverbg е на линия
    Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Живее в
    Силистра
    Мнения
    903

    Отговор: Предложете кабели за фронтални Тонколони до 100 лева

    Могат да променят звука.
    QED Original е добър вариант ако можеш да си го позволиш. По твърдичък е имай го в предвид.
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