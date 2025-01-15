Здравейте, понеже не разбирам от ТВ искам да се допитам до вас дали конкретните модели: Hisense 65A85N(2024) и 65A85Q(2025) си заслужават, защото няма много информация, нито ревюта. В едно ревю от Острова се споменава, че 65A85N е с екран като на LG C4 OLED, което би трябвало на теория да е добре, но дали на практика е така. OLED си оставя най-качствената картина, но дали конкретните модели я предлагат.
Ще се гледат филми и сериали за по 1-2 часа предимно вечер от стрийм, флашка или PC, няма директна слънчева светлина, от около 3-3,3 метра. Направи ми впечатление, че се бяха оплакали от субтитри,които предизвикали изгаряне, което за мен е някак си шантаво, препоръчват да са максимално прозрачни. Има ли нещо вярно или е за стари панели?
За Hisense 65A85N(2024) и 65A85Q(2025) не намерих много разлики, дори и в официалния сайт. Алтернативата на тези е пак Китай TCL 65C7K.
Сега, ако има нещо по-читаво за по-малко пари ще е много добре.
Интересно е също, че и трите ми са в един и същ ценови диапазон 2К лв, TCL е с една идея по-евтин, но няма да се лишавам от по-качествена картина за 200 лв. и затова си мисля дали да не бодна една бройка от OLED за под 2K.