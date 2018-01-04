Резултати от 1 до 3 от общо 3

Питане за дистанционно

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  1. Ivanov84
    Ivanov84 е на линия
    Novice
    Тук е от
    Feb 2021
    Мнения
    2
    Днес14:49 #1

    Питане за дистанционно

    Здравейте,това е въпросният телевизор LG 39LB650 а това е дистанционното към него AKB73756565 как да разбера дали Magic Remote е съвместим с TV-то и ако не е от къде мога да купя оригинално AKB73756565
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  3. gogogogov
    gogogogov е офлайн
    Member
    Тук е от
    May 2017
    Мнения
    262
    Днес15:11 #2

    Отговор: Питане за дистанционно

    Цитат Първоначално публикувано от Ivanov84 Виж публикацията
    Здравейте,това е въпросният телевизор LG 39LB650 а това е дистанционното към него AKB73756565 как да разбера дали Magic Remote е съвместим с TV-то и ако не е от къде мога да купя оригинално AKB73756565
    Дистанционно управление LG AKB73756565 3D SMART LED LCD - Entronics-bg.com
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  4. Ivanov84
    Ivanov84 е на линия
    Novice
    Тук е от
    Feb 2021
    Мнения
    2
    Днес15:58 #3

    Отговор: Питане за дистанционно

    Такова купих купих за 15лв но е "евтин китайски ментак" въпросът ми е от къде мога да купя същото но оригинално и дали magic remote e съвместим с този телевизор..
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