Питане за дистанционно

Здравейте,това е въпросният телевизор LG 39LB650 а това е дистанционното към него AKB73756565 как да разбера дали Magic Remote е съвместим с TV-то и ако не е от къде мога да купя оригинално AKB73756565
Здравейте,това е въпросният телевизор LG 39LB650 а това е дистанционното към него AKB73756565 как да разбера дали Magic Remote е съвместим с TV-то и ако не е от къде мога да купя оригинално AKB73756565
Дистанционно управление LG AKB73756565 3D SMART LED LCD - Entronics-bg.com
Такова купих купих за 15лв но е "евтин китайски ментак" въпросът ми е от къде мога да купя същото но оригинално и дали magic remote e съвместим с този телевизор..