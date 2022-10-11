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HDD въпрос

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  1. ciril111
    ciril111 е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Nov 2016
    Мнения
    74
    Днес04:00 #1

    HDD въпрос

    Здравейте.Имам тази конфигурация. Защо не се виждат?



    https://www.ebay.co.uk/itm/144060054910?hash=item218aa5fd7e:g:NEcAAOSwfcZgEksc&amdata=enc%3AAQAHAAABIOtialE9Mm0jHxx%2FS7y1ctOOw%2BK0ryhsSq5VbcL650eMbpAQ5Y1NS3t4FMVkBV6eAZfO9He8m hjOqDIEvInfEAn0TPXbqQ%2BXtf4YQjG2mgilFVfeY%2BG48EAURpNCuSwnvY%2FdklsW065y5nMC48Emkhm2nBwzoFr2PAso6sGuQakXHcFhaNaoR6o98nZwuKgBmER0pmPjLaWAmL3q4TsJRLMBg KAsbvWbA%2F7a%2FrZESKiJaqhtw0bs3IBk2cksLRkUEAUlQ8Ck4i8t%2BOMib5jRUBjIjMX%2BRvmNW%2Bmf6BrcBJjIxD2cc0WbKalmdt36C%2BJgY%2BEu%2BTh0SSB60m4MtxV9V%2B2EZkmFP tsstmCFaN%2BVGV1tFcDycM7hB0MVkv0iDl6OnQ%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMjISMm_lg
    https://www.ebay.co.uk/itm/225155915...r=524066653481

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