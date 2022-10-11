HDD въпрос

Здравейте.Имам тази конфигурация. Защо не се виждат?
https://www.ebay.co.uk/itm/144060054910?hash=item218aa5fd7e:g:NEcAAOSwfcZgEksc&amdata=enc%3AAQAHAAABIOtialE9Mm0jHxx%2FS7y1ctOOw%2BK0ryhsSq5VbcL650eMbpAQ5Y1NS3t4FMVkBV6eAZfO9He8m hjOqDIEvInfEAn0TPXbqQ%2BXtf4YQjG2mgilFVfeY%2BG48EAURpNCuSwnvY%2FdklsW065y5nMC48Emkhm2nBwzoFr2PAso6sGuQakXHcFhaNaoR6o98nZwuKgBmER0pmPjLaWAmL3q4TsJRLMBg KAsbvWbA%2F7a%2FrZESKiJaqhtw0bs3IBk2cksLRkUEAUlQ8Ck4i8t%2BOMib5jRUBjIjMX%2BRvmNW%2Bmf6BrcBJjIxD2cc0WbKalmdt36C%2BJgY%2BEu%2BTh0SSB60m4MtxV9V%2B2EZkmFP tsstmCFaN%2BVGV1tFcDycM7hB0MVkv0iDl6OnQ%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMjISMm_lg
https://www.ebay.co.uk/itm/225155915...r=524066653481