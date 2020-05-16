Резултати от 1 до 2 от общо 2

Проблем с бутони на дистанционно за Tu8502

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Pazo799
    Pazo799 е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Nov 2017
    Живее в
    Русе
    Мнения
    19
    Днес20:11 #1

    Проблем с бутони на дистанционно за Tu8502

    Здравейте, от няколко дни имам проблем с неработещи бутони на дистанционно към TV Samsung 8502. Към телевизора са свързани приемник булстаком, ТВ бокс, саундбар lg. Уточнявам че не сработват бутоните Home, Netflix, но дистанционното си работи засега само с приемник булстаком, там мога да сменям канали, също и със саундбар, там мога да регулирам звука през hdmi arc. Засега опитах да извадя батериите и да ги сложа, но без успех, бутон Home не сработва. ТВ е купен преди 4 месеца, почти нов е, идеи какъв може да е проблема или да търся ново дистанционно?
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  2. Advertisement
     
     
  3. tek
    tek е на линия
    Member Аватара на tek
    Тук е от
    Jan 2019
    Живее в
    Пазарджик
    Мнения
    644
    Днес20:35 #2

    Отговор: Проблем с бутони на дистанционно за Tu8502

    "Разкачаш" всички устройства включени към ТВ (дори и коаксиалния кабел, ако имаш към ТВ).
    Тестваш дистанционното (поне за Home), не ти трябва нищо да е включено.
    Забележка: разкачането/свързването се прави само при спряно захранване (от захранващата мрежа задължително) на устройствата!
    Отговор с цитат Отговор с цитат
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
« Предходна тема | Следваща тема »

Подобни теми

  1. Проблем със сензорните бутони на пералня Siemen IQ 500
    От Lokoto във форум Бяла техника
    Отговори: 4
    Последно: 16-05-20, 22:23
  2. Flash бутони въпрос.
    От DerekMTN във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 5
    Последно: 27-05-09, 15:34
  3. Бутони на Windows Explorer при Vista ?
    От carcass във форум Windows
    Отговори: 1
    Последно: 07-03-08, 18:34
  4. Молба за изработване на бутони
    От dragozow във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 3
    Последно: 27-01-07, 22:41
  5. C++, MFC и Бутони с изображение !
    От ganch във форум Програмиране
    Отговори: 2
    Последно: 16-03-06, 10:05
SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе