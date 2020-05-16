Проблем с бутони на дистанционно за Tu8502

Здравейте, от няколко дни имам проблем с неработещи бутони на дистанционно към TV Samsung 8502. Към телевизора са свързани приемник булстаком, ТВ бокс, саундбар lg. Уточнявам че не сработват бутоните Home, Netflix, но дистанционното си работи засега само с приемник булстаком, там мога да сменям канали, също и със саундбар, там мога да регулирам звука през hdmi arc. Засега опитах да извадя батериите и да ги сложа, но без успех, бутон Home не сработва. ТВ е купен преди 4 месеца, почти нов е, идеи какъв може да е проблема или да търся ново дистанционно?