Списък със съвместими дистанционни управления за телевизори Samsung

model remote Item model number Type year TV model Compatible LG TV models

TM2360E SolarCell Smart Remote Smart (Solar) One Remote 2024 Neo QLED: QNX1D, QN90D, QN80D, QN900D

QN800D

OLED: S85D, S90D, S95D

QLED: QE1D, Q90D, Q80D, Q70D, Q60D

Crystal UHD: DU7000, DU8000, DU9000, DUX1E

Life Style: LS01D, LS03D

TM2240A BN59-01457A remote control without bluetooth and microphone 2024 Crystal UHD: DU7000, DU6900

TM2360E BN59-01455A Smart (Solar) One Remote 2023 Neo QLED: QN90C, QN80C, QN900C, QN800C, QN700C

OLED: S80C, S90C

QLED: Q90C, Q80C, Q70C, Q60C

Crystal UHD: CU8000

Life Style: LS03C

TM2240A BN59-01457A remote control without bluetooth and microphone 2023 Crystal UHD: CU6000, CU7000

TM2280E BN59-01385A Smart (Solar) One Remote 2022 Neo QLED: QN800B, QN900B, QN85B, QN90B, QN95B

OLED: S95B

QLED: Q60B, Q70B, Q80B, Q90B

Crystal UHD: BU7000, BU8000, BU9000

Life Style: LS03B, LS05B

TM2180E BN59-01357A Smart (Solar) One Remote 2021 Neo QLED: QN900A, QN800A, QN700A, QN90A, QN80A

QLED: Q90A, Q80A, Q70A, Q60A, Q50A,

Life Style: LST9T, LS03A

TM2180A BN59-01274A, BN59-01266A, BN59-01292A Smart One remote 2021 Crystal UHD: AU8000, AU9000

TM2095A Smart One remote (for outdoor use) 2020 The Terrace: LST7T

TM2050A BN59-01330A, BN59-01329A, BN59-01266A Smart One remote 2020 Neo QLED: Q900T, Q800T, Q700T

QLED: Q90T, Q80T, Q70T, Q60T

Crystal UHD: T6000, TU7000, TU8000

TM1950* BN59-01312A, BN59-01312G Smart One remote 2019 Neo QLED: Q900RB, Q900R

QLED: Q90R, Q80R, Q70R, Q60R

Crystal UHD: R5000, RU6000, RU7000, RU8000

Life Style: LS03R, LS01R

TM1850A (B, C) BN59-01259B, BN59-01298A Smart One remote 2018 Neo QLED: Q900RA

QLED: Q9FN, Q8FN, Q7FN, Q7FCN, Q6FN

Crystal UHD: NS7000, NU6000, NU7000, NU8000

Life Style: LS03N

TM1750A (B,C) BN59-01266A Smart 2017 QLED: Q9F, Q8F/C, Q7F/C, Q6F

Life Style: LS003

MS5000, MS6000, MS7000,

MU5000, MU6000, MU7000, MU8000

TM1680A (B, C) BN59-01241A Smart 2016 KS5000, KS6000, KS7000, KU5000, KU6000

TM1560A (B, C) BN59-01220E Smart 2015 JS6000, JS7000, JS8000,

JU5000, JU6000, JU7000, JU8000

TM1490* BN59-01184b, BN59-01185F, BN59-01181A Smart 2014 HS5000, HS6000, HS7000, HS8000,

HU5000, HU6000, HU7000, HU8000,

H5000, H6000, H7000

TM1390 AA59-00764A, AA59-00758B Smart 2013 F5000, F6000, F7000,

FS6000, FS7000, FS8000

OLED: S9

TM1240A BN59-01180A universal remote 2012-2024 All TV

TM1250A BN59-01178B universal remote 2012-2024 All TV