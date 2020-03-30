Списък със съвместими дистанционни управления за телевизори Samsung
Дистанционните управления за телевизори Samsung се предлагат в два вида: универсални дистанционни и интелигентни дистанционни (One Remote) .
Универсалното дистанционно управление има много бутони и е подходящо за всеки модел на Samsung от 2012 г., като управлява телевизора чрез инфрачервени (IR) сигнали.
Умното дистанционно (One Remote) има минималистичен дизайн и е разделено на два вида. Първият тип е дистанционно, което прилича на смарт дистанционно, но няма бутон за микрофон. Работи чрез инфрачервени сигнали и е съвместимо с модели на Samsung от 2012 г. Вторият тип е дистанционно с Bluetooth модул, понякога и с бутон за микрофон. Тези дистанционни управляват телевизора чрез Bluetooth, а някои модели допълнително поддържат инфрачервени сигнали. Ако Bluetooth връзката се загуби или модулът се повреди, това дистанционно ще може само да включва или изключва телевизора.
Номера на моделите на дистанционното управление за телевизори Samsung
Има два вида номера на модели. Първият е търговско наименование , например TM2360E , където:
TM - е съкращение от идентификатор на продукта, който в този случай е дистанционното управление,
23 - показва годината на разработване,
60 - хардуерна ревизия,
E - обозначава регионална модификация (напр. различни комбинации от бутони за приложения). Буквите в номера на дистанционното управление (A, B, F, E) показват модификацията на дистанционното. Различните страни предлагат модели дистанционни управления, адаптирани към специфичните предпочитания на потребителите, например в САЩ, Канада, Мексико е популярно Amazon Prime video, докато в други страни тази услуга е непопулярна и бутонът Amazon може да бъде заменен с бутон на друга стрийминг услуга.
(E = Europe, U = USA, P = Asia и т.н.) указва региона
Вторият номер е номерът на частта, например BN59-01455A, под който дистанционните управления се продават в каталозите на Samsung и магазини като Amazon. Дори малки промени, като например промяна на цвета на дистанционното или бутона за бърз достъп до приложението, водят до нов номер на частта.
Година буквен код Серии телевизори Модел дистанционно Тип 2016 K KU6/KU7/KU8/KS7/KS8/KS9 TM1680A / TM1640A Smart Remote 2017 M MU6/MU7/MU8/Q7F/Q8C/Q9F TM1750A Smart Remote + Voice 2018 N NU7/NU8/Q6FN/Q7FN/Q9FN TM1890A One Remote 2019 R RU7/RU8/Q60R/Q70R/Q90R TM1950A One Remote + BT 2020 T TU7/TU8/Q60T/Q80T/Q95T TM2050A / TM2090A SolarCell Gen1 2021 A AU7/AU8/Q60A/QN85A/QN95A TM2180E SolarCell Smart Remote 2022 B BU8/Q60B/Q80B/QN90B/S95B TM2280E / TM2281E SolarCell BT Remote 2023 C CU7/CU8/Q60C/Q80C/QN90C/S90C/S95C TM2360E / TM2361E SolarCell USB-C 2024 D DU7/DU8/Q60D/Q80D/QN90D/S90D/S95D TM2360E / TM2361E SolarCell Premium 2025 F U7000F/U8000F/Q7F/Q8F/QN90F/S90F/S95F TM2560E / TM2561E AI Smart Remote 2026 H , S85H, S90H, S95H, S99H TM2 -
Основни правила за съвместимост:
- TM16xx → Tizen 2016
- TM17xx → 2017 M-series
- TM18xx → 2018 N-series
- TM19xx → 2019 R-series
- TM20xx → 2020 T-series
- TM21xx → 2021 A-series
- TM22xx → 2022 B-series
- TM23xx → 2023/2024 C/D-series
- TM25xx → 2025 F-series
Най-масовите модели дистанционни:
Дистанционно Използвано при TM2360E Q60C/Q80C/QN90C/S90C + почти всички D-series TM2361E QN95C/QN95D/S95C/S95D/8K Neo QLED TM2560E 2025 QLED/OLED серии
Практически наблюдения:
- 2016–2019 дистанционните имат по-добра IR съвместимост между поколенията.
- След 2020 Samsung преминава основно към Bluetooth pairing.
- TM2360E работи с най-много модели от 2023–2025.
- Премиум дистанционните (TM2361E/TM2561E) често работят и с по-нисък клас телевизори, но някои бутони остават неактивни.
- IR power бутонът почти винаги работи дори без pairing.
Samsung TV remote control compatibility list
TM2360E SolarCell Smart Remote Smart (Solar) One Remote 2024 Neo QLED: QNX1D, QN90D, QN80D, QN900D
QN800D
OLED: S85D, S90D, S95D
QLED: QE1D, Q90D, Q80D, Q70D, Q60D
Crystal UHD: DU7000, DU8000, DU9000, DUX1E
Life Style: LS01D, LS03D
TM2240A BN59-01457A remote control without bluetooth and microphone 2024 Crystal UHD: DU7000, DU6900 TM2360E BN59-01455A Smart (Solar) One Remote 2023 Neo QLED: QN90C, QN80C, QN900C, QN800C, QN700C
OLED: S80C, S90C
QLED: Q90C, Q80C, Q70C, Q60C
Crystal UHD: CU8000
Life Style: LS03C
TM2240A BN59-01457A remote control without bluetooth and microphone 2023 Crystal UHD: CU6000, CU7000 TM2280E BN59-01385A Smart (Solar) One Remote 2022 Neo QLED: QN800B, QN900B, QN85B, QN90B, QN95B
OLED: S95B
QLED: Q60B, Q70B, Q80B, Q90B
Crystal UHD: BU7000, BU8000, BU9000
Life Style: LS03B, LS05B
TM2180E BN59-01357A Smart (Solar) One Remote 2021 Neo QLED: QN900A, QN800A, QN700A, QN90A, QN80A
QLED: Q90A, Q80A, Q70A, Q60A, Q50A,
Life Style: LST9T, LS03A
TM2180A BN59-01274A, BN59-01266A, BN59-01292A Smart One remote 2021 Crystal UHD: AU8000, AU9000 TM2095A Smart One remote (for outdoor use) 2020 The Terrace: LST7T TM2050A BN59-01330A, BN59-01329A, BN59-01266A Smart One remote 2020 Neo QLED: Q900T, Q800T, Q700T
QLED: Q90T, Q80T, Q70T, Q60T
Crystal UHD: T6000, TU7000, TU8000
TM1950* BN59-01312A, BN59-01312G Smart One remote 2019 Neo QLED: Q900RB, Q900R
QLED: Q90R, Q80R, Q70R, Q60R
Crystal UHD: R5000, RU6000, RU7000, RU8000
Life Style: LS03R, LS01R
TM1850A (B, C) BN59-01259B, BN59-01298A Smart One remote 2018 Neo QLED: Q900RA
QLED: Q9FN, Q8FN, Q7FN, Q7FCN, Q6FN
Crystal UHD: NS7000, NU6000, NU7000, NU8000
Life Style: LS03N
TM1750A (B,C) BN59-01266A Smart 2017 QLED: Q9F, Q8F/C, Q7F/C, Q6F
Life Style: LS003
MS5000, MS6000, MS7000,
MU5000, MU6000, MU7000, MU8000
TM1680A (B, C) BN59-01241A Smart 2016 KS5000, KS6000, KS7000, KU5000, KU6000 TM1560A (B, C) BN59-01220E Smart 2015 JS6000, JS7000, JS8000,
JU5000, JU6000, JU7000, JU8000
TM1490* BN59-01184b, BN59-01185F, BN59-01181A Smart 2014 HS5000, HS6000, HS7000, HS8000,
HU5000, HU6000, HU7000, HU8000,
H5000, H6000, H7000
TM1390 AA59-00764A, AA59-00758B Smart 2013 F5000, F6000, F7000,
FS6000, FS7000, FS8000
OLED: S9
TM1240A BN59-01180A universal remote 2012-2024 All TV TM1250A BN59-01178B universal remote 2012-2024 All TV TM1260С AA83-00655A universal remote 2014-2024 All TV