Здравейте, много се бях мераклисал на ново ТВ и много държах да е Сони (до сега бях с LG), имам проблем с него и питам за някакво решение или ще връщам тв-то. Излишно попитах консултантите дали ще стане те бяха убедени!
Проблема е следния.... имам саунд бар LG и исках да го ползавам заедно със сонито обаче нещата станаха много дупотопни трябва да боряла с 2 дистанционни.
Соунд бара ми беше закачен първо с блутуут за тв-то (LG) обаче малко му беше кофти звука и го включих с оптика и забравих за негото дистанционно всичко си контролирах от тв- то звук, вкл/изкл. само ме дразнеше че не може едновременно да свирят и тв--то и саунд бара ама не беше болка.
Сега със сонито съм го закачил с оптика обаче усилването и намаляването трябва да го контролиран с другото дистанцинно (на системата).
Имали някакъв начин да ги синхронизирам?
Пробрах в менюто ама ми дава съвместими устройства съответно на сони и те гледам че са през HDMI.
Какво да правя?