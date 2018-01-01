Списък със съвместими дистанционни управления за телевизори Sony

Списък със съвместими дистанционни управления за Sony Bravia

Какво трябва да знаете за дистанционните управления за телевизори Sony

Какво означава номерът на модела на дистанционното управление

Как се разчита моделният суфикс на дистанционно Sony RMF-TX840E ?

RM

F

F - RF/Bluetooth, работят без директно насочване към TV-то / като (RM F -TX сериите)

- RF/Bluetooth, работят без директно насочване към TV-то / като (RM -TX сериите) T - IR, обикновено нямат микрофон, като(RMT-TX сериите)

TX

621

6 - поколение, година на модела

9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 -



- поколение, година на модела 2 - модификация, ревизия,

2 - със сензор за движение 1 - 0 -



- модификация, ревизия, 1 - модификация

1 - 0 -

- модификация

E

E - Европа

- Европа U - САЩ / Канада / Мексико

- САЩ / Канада / Мексико D - Германия / DACH

- Германия / DACH P - Pan-American - Латинска Америка

- Pan-American - Латинска Америка M - MEA , Близък Изток / Африка

- MEA , Близък Изток / Африка V - VietNam

- VietNam C - China

- China J - Japan



Sony Bravia — Дистанционни управления и съвместими телевизори (2010–2026)

Европейски модели (суфикс E) · Съставено за forum.setcombg.com



Легенда:

■ RMF = с вграден микрофон (Bluetooth + гласово управление)

■ RMT = без микрофон (инфрачервен или Bluetooth, Smart TV)

■ RM-ED = чисто инфрачервен (без Smart функции)

✓ = да · ✗ = не · ▶2 = 2 стрийминг бутона · ▶4 = 4 стрийминг бутона



── RM-ED серия (2010–2018) · Инфрачервени · Без Smart ──

Модел Години Bluetooth Подсветка Стрийминг Съвместими телевизори RM-ED040 2010–11 ✗ IR ✗ — KDL-22/26/32/40/46BX300, BX320 серии RM-ED044 2011–12 ✗ IR ✗ — KDL-40/46HX720, KDL-37/32EX720, KDL-32/40/46CX520, KDL-40/60NX720 RM-ED046 2011–12 ✗ IR ✗ — KDL-22/26/32BX320, KDL-32/37/40BX420, KDL-32/40NX520, KDL-22/32EX310 RM-ED047 2012–13 ✗ IR ✗ — KDL-40HX750, KDL-46HX850, KDL-55HX855, KDL-46/55HX950 RM-ED050 2012–13 ✗ IR ✗ — KDL-32/40/46/55EX650, KDL-40/46/55HX750, KDL-40/46/55HX850 RM-ED052 2013–14 ✗ IR ✗ — KDL-32/40/42/46/55W800A, W805A серии RM-ED053 2013–14 ✗ IR ✗ — KDL-42/47/50/55/65W955A, W958A, S995A серии RM-ED060 2014–15 ✗ IR ✗ — KDL-32/40/48/50/55W700B, W705B, W800B серии RM-ED061 2014–15 ✗ IR ✗ — KDL-40/50/55/65W955B, KDL-65S9005B, KDL-65X9005B серии RM-ED062 2016–18 ✗ IR ✗ — KDL-32/40/48RF450/453/455, RE453, WE613, RE403 серии

── RMT-TX серия (2015–2023) · Smart TV · Без микрофон ──

Модел Години Bluetooth Подсветка Стрийминг Съвместими телевизори RMT-TX100E 2015–16 ✗ IR ✗ — KDL-32/40/48/50/55W700C, W800C, W805C, KDL-65X9305C серии RMT-TX101E 2015–16 ✗ IR ✗ — KDL-32/40/48R510C, R530C, R550C серии RMT-TX200E 2016–17 ✗ IR ✗ — KD-49/55/65XD7005, XD7505, KD-55/65XD8599 серии RMT-TX300E 2017–19 ✗ IR ✗ ▶2 KD-XG7002/7003/7073/7093, KD-XE7002/7003/7073, KDL-WF660/663/665, KDL-WE663, KDL-WE753 RMT-TX440E 2022–23 ✗ IR ✗ ▶4 KD-X80K, X82K, X85K, X89K, X90S, X92K, X95K серии (бюджетни модели)

── RMF-TX серия (2015–2026) · Bluetooth · С микрофон · Гласово управление ──

Модел Години Bluetooth Подсветка Стрийминг Съвместими телевизори RMF-TX100E 2015–16 ✓ BT ✗ — KD-55/65X8505C, KD-65X9305C, KD-75X9405C (Android TV 2015) RMF-TX200E 2017 ✓ BT ✗ — KD-55/65/77XE9005, KD-65/77A1E (OLED), KD-75/100ZD9 RMF-TX201E 2017–18 ✓ BT ✗ — KD-55/65/77A1E OLED серия 2017 RMF-TX220E 2018–19 ✓ BT ✗ — KD-65/77ZF9, KD-55/65AF8, KD-55/65/77AF9, KD-65XG8196 RMF-TX300E 2017–19 ✓ BT ✗ — KD-XG7002/7003/7073/7093, KD-XE8004/8005/8077/8396/8596/9305, KD-XF7596 RMF-TX301E 2017–18 ✓ BT ✗ — KD-65XE8577 (специален модел) RMF-TX310E 2018–19 ✓ BT ✗ — KD-XG8096/8305/8396/9005, KD-XF8305/8505/8577/8796, KD-75XF9005 RMF-TX311E 2018 ✓ BT ✗ — KD-XF8577 (специален вариант) RMF-TX500E 2020 ✓ BT ✗ ▶2 KD-A8H, KD-XH8096/8505/9005/9096/9196/9296/9505, KD-XG8505/8596/8796/9505 RMF-TX600E 2019–20 ✓ BT ✗ ▶2 KD-AG9, KD-A85, KD-ZG9, KD-XH8196, KD-AG8, KD-ZF9, KD-AF8/AF9 RMF-TX611E 2020–21 ✓ BT ✓ ДА ▶2 KD-ZH8, KD-XH9505, KD-A8/A85/A87/A89, KD-X8000H/X8500G/X9500G серии RMF-TX621E 2021–22 ✓ BT ✓ ДА ▶4 XR-A80J, A90J, X85J, X90J, X95J, Z9J — Bravia XR 2021 серии RMF-TX800E 2022–23 ✓ BT ✗ ▶4 KD-X80K/X85K/X90K/X95K, XR-A80K/A90K/A95K, XR-Z9K — 2022 серии RMF-TX900E 2022–23 ✓ BT ✓ ДА ▶4 XR-A95K, XR-Z9K, XR-A90K — премиум OLED/MiniLED 2022 RMF-TX810E 2023–24 ✓ BT ✗ ▶4 XR-A80L, XR-X90L/X93L/X95L, XR-A75L — Bravia XR 2023 серии RMF-TX910E 2023–24 ✓ BT ✓ ДА ▶4 XR-A95L, XR-Z9L, XR-A80L премиум — Bravia XR 2023 RMF-TX820E 2024–26 ✓ BT ✗ ▶4 K-XR50/XR70 (Bravia 3/5/7), K-S30 серии — 2024–2026 RMF-TX920E 2024–26 ✓ BT ✓ ДА ▶4 K-XR80/XR90 (Bravia 7/8/9), K-XR80M2 — премиум 2024–2026

── Разчитане на суфикса ──

Префикс Значение RMF Remote с вграден Микрофон → Bluetooth + гласово управление RMT Remote без микрофон → инфрачервен, Smart TV RM-ED Remote инфрачервен → само за стандартни (не-Smart) Bravia TV

Суфикс Регион E Европа (вкл. България) U САЩ, Канада, Мексико B Латинска Америка P / T / C Азия и Океания

Цифра в модела Значение TX1xx Първо поколение RMF (2015–2016) TX2xx Второ поколение (2017–2018) TX3xx Трето поколение (2018–2019) TX5xx / TX6xx Четвърто поколение — 5xx без подсветка, 6x0 без, 6x1 с подсветка (2019–2022) TX8xx / TX9xx Пето поколение — 8xx без подсветка, 9xx с подсветка (2022–2024) TX82x / TX92x Шесто поколение Bravia 3/5/7/8/9 — 82x без подсветка, 92x с подсветка (2024–2026) Последна цифра 0 Без подсветка на бутоните Последна цифра 1 С подсветка на бутоните

Съставено въз основа на официална документация на Sony и технически форуми

Модел Поколение Подсветка Други ключови функции Най-често за TV серии RMF-TX611E 2020–2022 Да (motion) Глас, Bluetooth XG, XH, A8, A9 (2020–2021) RMF-TX621E / TX621U 2021–2022 Да Глас, Bluetooth, метален фронт XR серии (2021–2022) RMF-TX900U / TX900P 2022 Да Глас, Find Remote (в някои) A80K, A95K, X90K и др. (2022) RMF-TX910U 2023–2024 Да Глас, Find Remote A95L, A80L, X90L и др. (2023+) RMF-TX920U 2024–2025 Да Глас, Find Remote Най-нови XR серии (2024–2025)

RMF-TX600E, RMF-TX200E/TX200ES, RMF-TX300E, RMF-TX500 и повечето RMT-TX (IR) серии.

Най-популярните в Европа (E суфикс): RMF-TX611E и RMF-TX621E — директна надстройка над TX600E с подсветка.

(E суфикс): и — директна надстройка над TX600E с подсветка. По-новите (TX900/TX910/TX920) често имат и Find My Remote (функция за намиране на дистанционното чрез звук от TV-то).

(функция за намиране на дистанционното чрез звук от TV-то). Подсветката работи на Bluetooth/RF моделите (RMF-TX). IR моделите (RMT-TX) почти никога нямат подсветка.

Серия / Модел Поколение Подсветка (Backlight) Други характеристики Подходящ за TV модели RMF-TX200 / TX200E / TX200U / TX201 По-старо (2016–2019) Обикновено няма Базов с глас, Netflix/Google Play XE, XF серии RMF-TX300 / TX300E / TX300U / TX310 2018–2020 Няма По-често срещан, добър баланс XF, XG, XH серии RMF-TX500 / TX500U / TX520 2019–2021 В някои варианти По-модерен дизайн XH, X95G, A8H и др. RMF-TX600 / TX611 / TX621 2020–2022 Да (611/621) Много популярен, motion sensor XG, XR серии RMF-TX800 / TX900 / TX910 / TX920 2022–2025+ Да (често) Най-нови, rechargeable в някои, find remote XR, 2022–2025 Bravia

Най-често срещаните в Европа (E суфикс) : RMF-TX200ES, RMF-TX300E, RMF-TX600E, RMF-TX611E, RMF-TX621E.

: RMF-TX200ES, RMF-TX300E, RMF-TX600E, RMF-TX611E, RMF-TX621E. Почти всички RMF-TX* модели имат микрофон — това е основната им характеристика.