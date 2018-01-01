Списък със съвместими дистанционни управления за телевизори Sony

  hristoslav2
    hristoslav2 е на линия
    Senior Member
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    43,324
    Днес21:12 #1

    Какво трябва да знаете за дистанционните управления за телевизори Sony
    Дистанционните управления за телевизори Sony практически не са обвързани с моделната година на телевизора. Например, дистанционното управление може да се доставя с модели телевизори от 2018 и 2019 година. За правилния избор на дистанционното управление е необходимо да знаете съответствието между номера на модела на телевизора и номера на модела на дистанционното управление.


    Какво означава номерът на модела на дистанционното управление
    RMF, RMT са модели на дистанционно управление от една серия, но за различен клас телевизори. RMF е дистанционно управление с вграден микрофон. RMT – дистанционно управление без микрофон. Ако телевизорът поддържа управление на приложения с помощта на гласови команди, той е оборудван с дистанционно управление RMF. Ако телевизорът не поддържа управление с гласови команди, тогава се използва дистанционно управление RMT.


    Как се разчита моделният суфикс на дистанционно Sony RMF-TX840E ?
    RM - Remote
    F - тип комуникация
    • F - RF/Bluetooth, работят без директно насочване към TV-то / като (RMF-TX сериите)
    • T - IR, обикновено нямат микрофон, като(RMT-TX сериите)

    TX - обозначение за телевизор
    621 - показва версията или модификацията на дистанционното. По-голямото число обикновено означава по-нова ревизия
    • 6 - поколение, година на модела
      • 9 -
      • 8 -
      • 7 -
      • 6 -
      • 5 -
      • 4 -
      • 3 -
      • 2 -
      • 1 -

    • 2 - модификация, ревизия,
      • 2 - със сензор за движение
      • 1 -
      • 0 -

    • 1 - модификация
      • 1 -
      • 0 -

    E - Регион / Пазар - показва държавата или региона, за който е предназначено дистанционното управление.
    • E - Европа
    • U - САЩ / Канада / Мексико
    • D - Германия / DACH
    • P - Pan-American - Латинска Америка
    • M - MEA , Близък Изток / Африка
    • V - VietNam
    • C - China
    • J - Japan


    Sony Bravia — Дистанционни управления и съвместими телевизори (2010–2026)
    Европейски модели (суфикс E) · Съставено за forum.setcombg.com


    Легенда:
    RMF = с вграден микрофон (Bluetooth + гласово управление)
    RMT = без микрофон (инфрачервен или Bluetooth, Smart TV)
    RM-ED = чисто инфрачервен (без Smart функции)
    ✓ = да · ✗ = не · ▶2 = 2 стрийминг бутона · ▶4 = 4 стрийминг бутона



    ── RM-ED серия (2010–2018) · Инфрачервени · Без Smart ──

    Модел Години Bluetooth Подсветка Стрийминг Съвместими телевизори
    RM-ED040 2010–11 ✗ IR KDL-22/26/32/40/46BX300, BX320 серии
    RM-ED044 2011–12 ✗ IR KDL-40/46HX720, KDL-37/32EX720, KDL-32/40/46CX520, KDL-40/60NX720
    RM-ED046 2011–12 ✗ IR KDL-22/26/32BX320, KDL-32/37/40BX420, KDL-32/40NX520, KDL-22/32EX310
    RM-ED047 2012–13 ✗ IR KDL-40HX750, KDL-46HX850, KDL-55HX855, KDL-46/55HX950
    RM-ED050 2012–13 ✗ IR KDL-32/40/46/55EX650, KDL-40/46/55HX750, KDL-40/46/55HX850
    RM-ED052 2013–14 ✗ IR KDL-32/40/42/46/55W800A, W805A серии
    RM-ED053 2013–14 ✗ IR KDL-42/47/50/55/65W955A, W958A, S995A серии
    RM-ED060 2014–15 ✗ IR KDL-32/40/48/50/55W700B, W705B, W800B серии
    RM-ED061 2014–15 ✗ IR KDL-40/50/55/65W955B, KDL-65S9005B, KDL-65X9005B серии
    RM-ED062 2016–18 ✗ IR KDL-32/40/48RF450/453/455, RE453, WE613, RE403 серии



    ── RMT-TX серия (2015–2023) · Smart TV · Без микрофон ──

    Модел Години Bluetooth Подсветка Стрийминг Съвместими телевизори
    RMT-TX100E 2015–16 ✗ IR KDL-32/40/48/50/55W700C, W800C, W805C, KDL-65X9305C серии
    RMT-TX101E 2015–16 ✗ IR KDL-32/40/48R510C, R530C, R550C серии
    RMT-TX200E 2016–17 ✗ IR KD-49/55/65XD7005, XD7505, KD-55/65XD8599 серии
    RMT-TX300E 2017–19 ✗ IR ▶2 KD-XG7002/7003/7073/7093, KD-XE7002/7003/7073, KDL-WF660/663/665, KDL-WE663, KDL-WE753
    RMT-TX440E 2022–23 ✗ IR ▶4 KD-X80K, X82K, X85K, X89K, X90S, X92K, X95K серии (бюджетни модели)



    ── RMF-TX серия (2015–2026) · Bluetooth · С микрофон · Гласово управление ──

    Модел Години Bluetooth Подсветка Стрийминг Съвместими телевизори
    RMF-TX100E 2015–16 ✓ BT KD-55/65X8505C, KD-65X9305C, KD-75X9405C (Android TV 2015)
    RMF-TX200E 2017 ✓ BT KD-55/65/77XE9005, KD-65/77A1E (OLED), KD-75/100ZD9
    RMF-TX201E 2017–18 ✓ BT KD-55/65/77A1E OLED серия 2017
    RMF-TX220E 2018–19 ✓ BT KD-65/77ZF9, KD-55/65AF8, KD-55/65/77AF9, KD-65XG8196
    RMF-TX300E 2017–19 ✓ BT KD-XG7002/7003/7073/7093, KD-XE8004/8005/8077/8396/8596/9305, KD-XF7596
    RMF-TX301E 2017–18 ✓ BT KD-65XE8577 (специален модел)
    RMF-TX310E 2018–19 ✓ BT KD-XG8096/8305/8396/9005, KD-XF8305/8505/8577/8796, KD-75XF9005
    RMF-TX311E 2018 ✓ BT KD-XF8577 (специален вариант)
    RMF-TX500E 2020 ✓ BT ▶2 KD-A8H, KD-XH8096/8505/9005/9096/9196/9296/9505, KD-XG8505/8596/8796/9505
    RMF-TX600E 2019–20 ✓ BT ▶2 KD-AG9, KD-A85, KD-ZG9, KD-XH8196, KD-AG8, KD-ZF9, KD-AF8/AF9
    RMF-TX611E 2020–21 ✓ BT ✓ ДА ▶2 KD-ZH8, KD-XH9505, KD-A8/A85/A87/A89, KD-X8000H/X8500G/X9500G серии
    RMF-TX621E 2021–22 ✓ BT ✓ ДА ▶4 XR-A80J, A90J, X85J, X90J, X95J, Z9J — Bravia XR 2021 серии
    RMF-TX800E 2022–23 ✓ BT ▶4 KD-X80K/X85K/X90K/X95K, XR-A80K/A90K/A95K, XR-Z9K — 2022 серии
    RMF-TX900E 2022–23 ✓ BT ✓ ДА ▶4 XR-A95K, XR-Z9K, XR-A90K — премиум OLED/MiniLED 2022
    RMF-TX810E 2023–24 ✓ BT ▶4 XR-A80L, XR-X90L/X93L/X95L, XR-A75L — Bravia XR 2023 серии
    RMF-TX910E 2023–24 ✓ BT ✓ ДА ▶4 XR-A95L, XR-Z9L, XR-A80L премиум — Bravia XR 2023
    RMF-TX820E 2024–26 ✓ BT ▶4 K-XR50/XR70 (Bravia 3/5/7), K-S30 серии — 2024–2026
    RMF-TX920E 2024–26 ✓ BT ✓ ДА ▶4 K-XR80/XR90 (Bravia 7/8/9), K-XR80M2 — премиум 2024–2026



    ── Разчитане на суфикса ──

    Префикс Значение
    RMF Remote с вграден Микрофон → Bluetooth + гласово управление
    RMT Remote без микрофон → инфрачервен, Smart TV
    RM-ED Remote инфрачервен → само за стандартни (не-Smart) Bravia TV

    Суфикс Регион
    E Европа (вкл. България)
    U САЩ, Канада, Мексико
    B Латинска Америка
    P / T / C Азия и Океания

    Цифра в модела Значение
    TX1xx Първо поколение RMF (2015–2016)
    TX2xx Второ поколение (2017–2018)
    TX3xx Трето поколение (2018–2019)
    TX5xx / TX6xx Четвърто поколение — 5xx без подсветка, 6x0 без, 6x1 с подсветка (2019–2022)
    TX8xx / TX9xx Пето поколение — 8xx без подсветка, 9xx с подсветка (2022–2024)
    TX82x / TX92x Шесто поколение Bravia 3/5/7/8/9 — 82x без подсветка, 92x с подсветка (2024–2026)
    Последна цифра 0 Без подсветка на бутоните
    Последна цифра 1 С подсветка на бутоните


    Съставено въз основа на официална документация на Sony и технически форуми

    Не оригинално, заместващо дистанционното управление за телевизори Sony.
    Има много дистанционни, които не са оригинални, по отношение на функциите си, дистанционните от други производители могат напълно да съответстват на възможностите на оригиналните дистанционни. И такива дистанционни могат да бъдат подходящи за по-голям брой модели телевизори. Но много често функционалността на дистанционното може да не съответства малко на оригиналното. Преди покупка е препоръчително да прочетете отзиви от клиенти. Дистанционните управления, при които в описанието е посочено, че се заменят с оригиналното дистанционно, не са произведени от Sony.




    Моделите Sony дистанционни с подсветка (backlight / осветени бутони) са предимно от по-новите RMF-TX серии. Подсветката обикновено е motion-sensitive — светва при вдигане в тъмно.

    Основни модели с подсветка (Backlit)
    Модел Поколение Подсветка Други ключови функции Най-често за TV серии
    RMF-TX611E 2020–2022 Да (motion) Глас, Bluetooth XG, XH, A8, A9 (2020–2021)
    RMF-TX621E / TX621U 2021–2022 Да Глас, Bluetooth, метален фронт XR серии (2021–2022)
    RMF-TX900U / TX900P 2022 Да Глас, Find Remote (в някои) A80K, A95K, X90K и др. (2022)
    RMF-TX910U 2023–2024 Да Глас, Find Remote A95L, A80L, X90L и др. (2023+)
    RMF-TX920U 2024–2025 Да Глас, Find Remote Най-нови XR серии (2024–2025)

    Модели без подсветка (за сравнение)
    • RMF-TX600E, RMF-TX200E/TX200ES, RMF-TX300E, RMF-TX500 и повечето RMT-TX (IR) серии.


    Важни бележки
    • Най-популярните в Европа (E суфикс): RMF-TX611E и RMF-TX621E — директна надстройка над TX600E с подсветка.
    • По-новите (TX900/TX910/TX920) често имат и Find My Remote (функция за намиране на дистанционното чрез звук от TV-то).
    • Подсветката работи на Bluetooth/RF моделите (RMF-TX). IR моделите (RMT-TX) почти никога нямат подсветка.




    Моделите дистанционни за Sony телевизори с вграден микрофон за гласов контрол (Google Assistant / Voice Search) са от серията RMF-TX.
    Те са Bluetooth/RF (работят без директно насочване към TV-то) и имат бутон с микрофон. RMT-TX сериите (IR) обикновено нямат микрофон.

    Основни модели с микрофон (RMF-TX)
    Серия / Модел Поколение Подсветка (Backlight) Други характеристики Подходящ за TV модели
    RMF-TX200 / TX200E / TX200U / TX201 По-старо (2016–2019) Обикновено няма Базов с глас, Netflix/Google Play XE, XF серии
    RMF-TX300 / TX300E / TX300U / TX310 2018–2020 Няма По-често срещан, добър баланс XF, XG, XH серии
    RMF-TX500 / TX500U / TX520 2019–2021 В някои варианти По-модерен дизайн XH, X95G, A8H и др.
    RMF-TX600 / TX611 / TX621 2020–2022 Да (611/621) Много популярен, motion sensor XG, XR серии
    RMF-TX800 / TX900 / TX910 / TX920 2022–2025+ Да (често) Най-нови, rechargeable в някои, find remote XR, 2022–2025 Bravia

    • Най-често срещаните в Европа (E суфикс): RMF-TX200ES, RMF-TX300E, RMF-TX600E, RMF-TX611E, RMF-TX621E.
    • Почти всички RMF-TX* модели имат микрофон — това е основната им характеристика.


    Важни бележки
    • Как да разпознаете: Търсете бутон с икона на микрофон (обикновено в горната част). Ако го има — поддържа глас.
    • Съвместимост: Зависи от годината и софтуера на TV-то (Android TV / Google TV). По-новите RMF-TX работят с по-стари TV, но обратното не винаги.
    • Pairing: За гласовата функция трябва Bluetooth свързване (Settings → Remotes & Accessories → Connect via Bluetooth). IR бутоните работят веднага.
    • RMT-TX серии (като RMT-TX300E, RMT-TX310E) — нямат микрофон (IR-only).
    Този пост е редактиран от hristoslav2; Днес в 21:29.
