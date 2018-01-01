Списък със съвместими дистанционни управления за телевизори Sony

Списък със съвместими дистанционни управления за Sony Bravia
Какво трябва да знаете за дистанционните управления за телевизори Sony
Дистанционните управления за телевизори Sony практически не са обвързани с моделната година на телевизора. Например, дистанционното управление може да се доставя с модели телевизори от 2018 и 2019 година. За правилния избор на дистанционното управление е необходимо да знаете съответствието между номера на модела на телевизора и номера на модела на дистанционното управление.
Какво означава номерът на модела на дистанционното управление
RMF, RMT са модели на дистанционно управление от една серия, но за различен клас телевизори. RMF е дистанционно управление с вграден микрофон. RMT – дистанционно управление без микрофон. Ако телевизорът поддържа управление на приложения с помощта на гласови команди, той е оборудван с дистанционно управление RMF. Ако телевизорът не поддържа управление с гласови команди, тогава се използва дистанционно управление RMT.
Как се разчита моделният суфикс на дистанционно Sony RMF-TX840E ?
RM - Remote
F - тип комуникация
- F - RF/Bluetooth, работят без директно насочване към TV-то / като (RMF-TX сериите)
- T - IR, обикновено нямат микрофон, като(RMT-TX сериите)
TX - обозначение за телевизор
621 - показва версията или модификацията на дистанционното. По-голямото число обикновено означава по-нова ревизия
- 6 - поколение, година на модела
- 9 -
- 8 -
- 7 -
- 6 -
- 5 -
- 4 -
- 3 -
- 2 -
- 1 -
- 2 - модификация, ревизия,
- 2 - със сензор за движение
- 1 -
- 0 -
- 1 - модификация
E - Регион / Пазар - показва държавата или региона, за който е предназначено дистанционното управление.
- E - Европа
- U - САЩ / Канада / Мексико
- D - Германия / DACH
- P - Pan-American - Латинска Америка
- M - MEA , Близък Изток / Африка
- V - VietNam
- C - China
- J - Japan
Sony Bravia — Дистанционни управления и съвместими телевизори (2010–2026)
Европейски модели (суфикс E)
Легенда:
■ RMF = с вграден микрофон (Bluetooth + гласово управление)
■ RMT = без микрофон (инфрачервен или Bluetooth, Smart TV)
■ RM-ED = чисто инфрачервен (без Smart функции)
✓ = да · ✗ = не · ▶2 = 2 стрийминг бутона · ▶4 = 4 стрийминг бутона
── RM-ED серия (2010–2018) · Инфрачервени · Без Smart ──
|Модел
|Години
|Bluetooth
|Подсветка
|Стрийминг
|Съвместими телевизори
|RM-ED040
|2010–11
|✗ IR
|✗
|—
|KDL-22/26/32/40/46BX300, BX320 серии
|RM-ED044
|2011–12
|✗ IR
|✗
|—
|KDL-40/46HX720, KDL-37/32EX720, KDL-32/40/46CX520, KDL-40/60NX720
|RM-ED046
|2011–12
|✗ IR
|✗
|—
|KDL-22/26/32BX320, KDL-32/37/40BX420, KDL-32/40NX520, KDL-22/32EX310
|RM-ED047
|2012–13
|✗ IR
|✗
|—
|KDL-40HX750, KDL-46HX850, KDL-55HX855, KDL-46/55HX950
|RM-ED050
|2012–13
|✗ IR
|✗
|—
|KDL-32/40/46/55EX650, KDL-40/46/55HX750, KDL-40/46/55HX850
|RM-ED052
|2013–14
|✗ IR
|✗
|—
|KDL-32/40/42/46/55W800A, W805A серии
|RM-ED053
|2013–14
|✗ IR
|✗
|—
|KDL-42/47/50/55/65W955A, W958A, S995A серии
|RM-ED060
|2014–15
|✗ IR
|✗
|—
|KDL-32/40/48/50/55W700B, W705B, W800B серии
|RM-ED061
|2014–15
|✗ IR
|✗
|—
|KDL-40/50/55/65W955B, KDL-65S9005B, KDL-65X9005B серии
|RM-ED062
|2016–18
|✗ IR
|✗
|—
|KDL-32/40/48RF450/453/455, RE453, WE613, RE403 серии
── RMT-TX серия (2015–2023) · Smart TV · Без микрофон ──
|Модел
|Години
|Bluetooth
|Подсветка
|Стрийминг
|Съвместими телевизори
|RMT-TX100E
|2015–16
|✗ IR
|✗
|—
|KDL-32/40/48/50/55W700C, W800C, W805C, KDL-65X9305C серии
|RMT-TX101E
|2015–16
|✗ IR
|✗
|—
|KDL-32/40/48R510C, R530C, R550C серии
|RMT-TX200E
|2016–17
|✗ IR
|✗
|—
|KD-49/55/65XD7005, XD7505, KD-55/65XD8599 серии
|RMT-TX300E
|2017–19
|✗ IR
|✗
|▶2
|KD-XG7002/7003/7073/7093, KD-XE7002/7003/7073, KDL-WF660/663/665, KDL-WE663, KDL-WE753
|RMT-TX440E
|2022–23
|✗ IR
|✗
|▶4
|KD-X80K, X82K, X85K, X89K, X90S, X92K, X95K серии (бюджетни модели)
── RMF-TX серия (2015–2026) · Bluetooth · С микрофон · Гласово управление ──
|Модел
|Години
|Bluetooth
|Подсветка
|Стрийминг
|Съвместими телевизори
|RMF-TX100E
|2015–16
|✓ BT
|✗
|—
|KD-55/65X8505C, KD-65X9305C, KD-75X9405C (Android TV 2015)
|RMF-TX200E
|2017
|✓ BT
|✗
|—
|KD-55/65/77XE9005, KD-65/77A1E (OLED), KD-75/100ZD9
|RMF-TX201E
|2017–18
|✓ BT
|✗
|—
|KD-55/65/77A1E OLED серия 2017
|RMF-TX220E
|2018–19
|✓ BT
|✗
|—
|KD-65/77ZF9, KD-55/65AF8, KD-55/65/77AF9, KD-65XG8196
|RMF-TX300E
|2017–19
|✓ BT
|✗
|—
|KD-XG7002/7003/7073/7093, KD-XE8004/8005/8077/8396/8596/9305, KD-XF7596
|RMF-TX301E
|2017–18
|✓ BT
|✗
|—
|KD-65XE8577 (специален модел)
|RMF-TX310E
|2018–19
|✓ BT
|✗
|—
|KD-XG8096/8305/8396/9005, KD-XF8305/8505/8577/8796, KD-75XF9005
|RMF-TX311E
|2018
|✓ BT
|✗
|—
|KD-XF8577 (специален вариант)
|RMF-TX500E
|2020
|✓ BT
|✗
|▶2
|KD-A8H, KD-XH8096/8505/9005/9096/9196/9296/9505, KD-XG8505/8596/8796/9505
|RMF-TX600E
|2019–20
|✓ BT
|✗
|▶2
|KD-AG9, KD-A85, KD-ZG9, KD-XH8196, KD-AG8, KD-ZF9, KD-AF8/AF9
|RMF-TX611E
|2020–21
|✓ BT
|✓ ДА
|▶2
|KD-ZH8, KD-XH9505, KD-A8/A85/A87/A89, KD-X8000H/X8500G/X9500G серии
|RMF-TX621E
|2021–22
|✓ BT
|✓ ДА
|▶4
|XR-A80J, A90J, X85J, X90J, X95J, Z9J — Bravia XR 2021 серии
|RMF-TX800E
|2022–23
|✓ BT
|✗
|▶4
|KD-X80K/X85K/X90K/X95K, XR-A80K/A90K/A95K, XR-Z9K — 2022 серии
|RMF-TX900E
|2022–23
|✓ BT
|✓ ДА
|▶4
|XR-A95K, XR-Z9K, XR-A90K — премиум OLED/MiniLED 2022
|RMF-TX810E
|2023–24
|✓ BT
|✗
|▶4
|XR-A80L, XR-X90L/X93L/X95L, XR-A75L — Bravia XR 2023 серии
|RMF-TX910E
|2023–24
|✓ BT
|✓ ДА
|▶4
|XR-A95L, XR-Z9L, XR-A80L премиум — Bravia XR 2023
|RMF-TX820E
|2024–26
|✓ BT
|✗
|▶4
|K-XR50/XR70 (Bravia 3/5/7), K-S30 серии — 2024–2026
|RMF-TX920E
|2024–26
|✓ BT
|✓ ДА
|▶4
|K-XR80/XR90 (Bravia 7/8/9), K-XR80M2 — премиум 2024–2026
── Разчитане на суфикса ──
|Префикс
|Значение
|RMF
|Remote с вграден Микрофон → Bluetooth + гласово управление
|RMT
|Remote без микрофон → инфрачервен, Smart TV
|RM-ED
|Remote инфрачервен → само за стандартни (не-Smart) Bravia TV
|Суфикс
|Регион
|E
|Европа (вкл. България)
|U
|САЩ, Канада, Мексико
|B
|Латинска Америка
|P / T / C
|Азия и Океания
|Цифра в модела
|Значение
|TX1xx
|Първо поколение RMF (2015–2016)
|TX2xx
|Второ поколение (2017–2018)
|TX3xx
|Трето поколение (2018–2019)
|TX5xx / TX6xx
|Четвърто поколение — 5xx без подсветка, 6x0 без, 6x1 с подсветка (2019–2022)
|TX8xx / TX9xx
|Пето поколение — 8xx без подсветка, 9xx с подсветка (2022–2024)
|TX82x / TX92x
|Шесто поколение Bravia 3/5/7/8/9 — 82x без подсветка, 92x с подсветка (2024–2026)
|Последна цифра 0
|Без подсветка на бутоните
|Последна цифра 1
|С подсветка на бутоните
Съставено въз основа на официална документация на Sony и технически форуми
Не оригинално, заместващо дистанционното управление за телевизори Sony.
Има много дистанционни, които не са оригинални, по отношение на функциите си, дистанционните от други производители могат напълно да съответстват на възможностите на оригиналните дистанционни. И такива дистанционни могат да бъдат подходящи за по-голям брой модели телевизори. Но много често функционалността на дистанционното може да не съответства малко на оригиналното. Преди покупка е препоръчително да прочетете отзиви от клиенти. Дистанционните управления, при които в описанието е посочено, че се заменят с оригиналното дистанционно, не са произведени от Sony.
Моделите Sony дистанционни с подсветка (backlight / осветени бутони) са предимно от по-новите RMF-TX серии. Подсветката обикновено е motion-sensitive — светва при вдигане в тъмно.
Основни модели с подсветка (Backlit)
|Модел
|Поколение
|Подсветка
|Други ключови функции
|Най-често за TV серии
|RMF-TX611E
|2020–2022
|Да (motion)
|Глас, Bluetooth
|XG, XH, A8, A9 (2020–2021)
|RMF-TX621E / TX621U
|2021–2022
|Да
|Глас, Bluetooth, метален фронт
|XR серии (2021–2022)
|RMF-TX900U / TX900P
|2022
|Да
|Глас, Find Remote (в някои)
|A80K, A95K, X90K и др. (2022)
|RMF-TX910U
|2023–2024
|Да
|Глас, Find Remote
|A95L, A80L, X90L и др. (2023+)
|RMF-TX920U
|2024–2025
|Да
|Глас, Find Remote
|Най-нови XR серии (2024–2025)
Модели без подсветка (за сравнение)
- RMF-TX600E, RMF-TX200E/TX200ES, RMF-TX300E, RMF-TX500 и повечето RMT-TX (IR) серии.
Важни бележки
- Най-популярните в Европа (E суфикс): RMF-TX611E и RMF-TX621E — директна надстройка над TX600E с подсветка.
- По-новите (TX900/TX910/TX920) често имат и Find My Remote (функция за намиране на дистанционното чрез звук от TV-то).
- Подсветката работи на Bluetooth/RF моделите (RMF-TX). IR моделите (RMT-TX) почти никога нямат подсветка.
Моделите дистанционни за Sony телевизори с вграден микрофон за гласов контрол (Google Assistant / Voice Search) са от серията RMF-TX.
Те са Bluetooth/RF (работят без директно насочване към TV-то) и имат бутон с микрофон. RMT-TX сериите (IR) обикновено нямат микрофон.
Основни модели с микрофон (RMF-TX)
|Серия / Модел
|Поколение
|Подсветка (Backlight)
|Други характеристики
|Подходящ за TV модели
|RMF-TX200 / TX200E / TX200U / TX201
|По-старо (2016–2019)
|Обикновено няма
|Базов с глас, Netflix/Google Play
|XE, XF серии
|RMF-TX300 / TX300E / TX300U / TX310
|2018–2020
|Няма
|По-често срещан, добър баланс
|XF, XG, XH серии
|RMF-TX500 / TX500U / TX520
|2019–2021
|В някои варианти
|По-модерен дизайн
|XH, X95G, A8H и др.
|RMF-TX600 / TX611 / TX621
|2020–2022
|Да (611/621)
|Много популярен, motion sensor
|XG, XR серии
|RMF-TX800 / TX900 / TX910 / TX920
|2022–2025+
|Да (често)
|Най-нови, rechargeable в някои, find remote
|XR, 2022–2025 Bravia
- Най-често срещаните в Европа (E суфикс): RMF-TX200ES, RMF-TX300E, RMF-TX600E, RMF-TX611E, RMF-TX621E.
- Почти всички RMF-TX* модели имат микрофон — това е основната им характеристика.
Важни бележки
- Как да разпознаете: Търсете бутон с икона на микрофон (обикновено в горната част). Ако го има — поддържа глас.
- Съвместимост: Зависи от годината и софтуера на TV-то (Android TV / Google TV). По-новите RMF-TX работят с по-стари TV, но обратното не винаги.
- Pairing: За гласовата функция трябва Bluetooth свързване (Settings → Remotes & Accessories → Connect via Bluetooth). IR бутоните работят веднага.
- RMT-TX серии (като RMT-TX300E, RMT-TX310E) — нямат микрофон (IR-only).