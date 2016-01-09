Hitachi Климатици
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Ремонт / Съвет за DAC SMSL M8A

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  1. sakujou
    sakujou е на линия
    Novice
    Тук е от
    Oct 2018
    Мнения
    1
    Вчера23:48 #1

    Ремонт / Съвет за DAC SMSL M8A

    Здравейте,

    Можете ли да ме ориентирате към някой кадърен техник, способен да ремонтира DAC като този от линка?
    Shenzhen ShuangMuSanLin Electronic Co., Ltd.

    През USB работи безпроблемно, но когато му подам сигнал през optical input-а има шум и пукане в определени моменти от песните. Пробвах всякакви комбинации от източници, кабели и т.н. и проблемът почти със сигурност е от optical input-а на DAC-a.
    Като цяло не отказвам какъвто и да било съвет. DAC-чето е чисто ново и през USB звучи страхотно, но имам нужда и от оптичния вход. :/


    Благодаря предварително.
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  3. Gena_bs
    Gena_bs е на линия
    Senior Member
    Тук е от
    Sep 2006
    Мнения
    2,208
    Днес00:21 #2

    Отговор: Ремонт / Съвет за DAC SMSL M8A

    Напиши на кой континент ти трябва сервизен техник. Така ще бъде по-лесно да ти се препоръча такъв.
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