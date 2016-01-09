Ремонт / Съвет за DAC SMSL M8A

Здравейте,
Можете ли да ме ориентирате към някой кадърен техник, способен да ремонтира DAC като този от линка?
Shenzhen ShuangMuSanLin Electronic Co., Ltd.
През USB работи безпроблемно, но когато му подам сигнал през optical input-а има шум и пукане в определени моменти от песните. Пробвах всякакви комбинации от източници, кабели и т.н. и проблемът почти със сигурност е от optical input-а на DAC-a.
Като цяло не отказвам какъвто и да било съвет. DAC-чето е чисто ново и през USB звучи страхотно, но имам нужда и от оптичния вход. :/
Благодаря предварително.