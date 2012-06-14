Тонколони Радиотехника 300w моля предложете усилвател за тези колони.Благодаря.
Тонколони Радиотехника 300w моля предложете усилвател за тези колони.Благодаря.
Реалната им мощност е около 90 вата. Почети малко има писано много за Радиотехника , ама няма ти хареса ...Иначе и на моя тв пише , че е 2 х 10 вата , ама ако постигне реално тая мощност би трябвало да се разпадне.
Те са и около 91+ дб сензитив , тъй че всеки усилвател над 30 вата на 8 ома може да ги сцепи.
Достоинства:Большие и мощные, для дискотеки в гаражах самое оно.Недостатки:Следствие "достоинства". Соловьиная трель из четырех звучащих кто в лес кто по дрова динамиков очень на любителя, и напомнило звук кенвудов из 90х серии LS. Баса много, но он бестолковый, размазанный.Комментарий:Прекрасно подойдут любителям рэпа, электроники и попсы, там где в общем-то слушать нечего и единственное, что требуется - громко и много.
Този пост е редактиран от Slusatel; Днес в 18:27.
За тези става дума това си е латвииската радиотехника
тоест около 120вт синусна(номинална мощност
Можеш да им закачиш кой да е усилвател с мощност над 30 вата на 8 ома. Естествено , колкото по-мощен е усилвателя , толкова по-малко ще усилваш. За какво ще ги ползваш - те не стават за HI-FI, идеални са за купон на вилата или заведение. Имай предвид , че надуеш ли ги светват веднага. Пищялките им са един купон само. Бързо дават фира. Не е лошо да ги прекараш през аудио-майстор да им пооправи филтрите / ако са оригиналните/ , има възможност за подобряване на звука им.