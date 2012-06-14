Резултати от 1 до 5 от общо 5

Тонколони Радиотехника 300w

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  1. kiki9999
    kiki9999 е на линия
    Junior Member Аватара на kiki9999
    Тук е от
    Apr 2006
    Мнения
    87
    Днес17:39 #1

    Тонколони Радиотехника 300w

    Тонколони Радиотехника 300w моля предложете усилвател за тези колони.Благодаря.
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  3. Slusatel
    Slusatel е на линия
    Member
    Тук е от
    Feb 2017
    Мнения
    517
    Днес18:01 #2

    Отговор: Тонколони Радиотехника 300w

    Реалната им мощност е около 90 вата. Почети малко има писано много за Радиотехника , ама няма ти хареса ...Иначе и на моя тв пише , че е 2 х 10 вата , ама ако постигне реално тая мощност би трябвало да се разпадне.
    Те са и около 91+ дб сензитив , тъй че всеки усилвател над 30 вата на 8 ома може да ги сцепи.
    Достоинства:Большие и мощные, для дискотеки в гаражах самое оно.Недостатки:Следствие "достоинства". Соловьиная трель из четырех звучащих кто в лес кто по дрова динамиков очень на любителя, и напомнило звук кенвудов из 90х серии LS. Баса много, но он бестолковый, размазанный.Комментарий:Прекрасно подойдут любителям рэпа, электроники и попсы, там где в общем-то слушать нечего и единственное, что требуется - громко и много.
    Този пост е редактиран от Slusatel; Днес в 18:27.
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  4. kiki9999
    kiki9999 е на линия
    Junior Member Аватара на kiki9999
    Тук е от
    Apr 2006
    Мнения
    87
    Днес18:12 #3

    Отговор: Тонколони Радиотехника 300w

    За тези става дума това си е латвииската радиотехника
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  5. veskodivia
    veskodivia е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Aug 2007
    Живее в
    Pleven
    Мнения
    82
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    Днес18:17 #4

    Отговор: Тонколони Радиотехника 300w

    тоест около 120вт синусна(номинална мощност
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  6. Slusatel
    Slusatel е на линия
    Member
    Тук е от
    Feb 2017
    Мнения
    517
    Днес18:43 #5

    Отговор: Тонколони Радиотехника 300w

    Можеш да им закачиш кой да е усилвател с мощност над 30 вата на 8 ома. Естествено , колкото по-мощен е усилвателя , толкова по-малко ще усилваш. За какво ще ги ползваш - те не стават за HI-FI, идеални са за купон на вилата или заведение. Имай предвид , че надуеш ли ги светват веднага. Пищялките им са един купон само. Бързо дават фира. Не е лошо да ги прекараш през аудио-майстор да им пооправи филтрите / ако са оригиналните/ , има възможност за подобряване на звука им.
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