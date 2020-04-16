Моля за помощ за тръбите на аспиратор.

Здравейте, моля някой компетентен да ми обясни как точно и с какви тръби да свържа аспиратора ми към въздуховода(комина). Целта е максимална ефективност и максимална тишина. Апартамент в жилищна сграда. Аспиратора е в шкаф(със свободна височина над аспиратора около 50см, ширина на шкафа-60см). Аспиратора е непосредствено до въздуховода.
От това, което съм разбрал оптималния вариант е ПВЦ твърда тръба с ф150мм и колена на 45градуса, но мисля, че не мога да побера 2 такива колена в шкафа? Ако сложа само 1 коляно 90градуса- размерът на шкафа ще е достатъчн, но съм чел, че такова коляно намаля ефективността и увеличава шума.