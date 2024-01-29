Здравейте имам siemens wm16s770n купена е втора ръка миналата година гаранция няма до вчера нямаше проблем. Днес зареждам е и затварям вратата и бях забравил да сложа още нещо без да я пускам вратата беше заключена ми направи впечетление отворих я от аварийното езиче затварям и пускам изписа си dispense detergent и почна да пълни вода след няколко минути забелязах че е прекалено тиха не чувам плицикане поглеждам е пише wash нс дисплея ама грам не помръдва по чаках още малко и натиснах копчето за пауза изписа стандартното watter level is being checked и секунди след това се разпищя и дигна грешка F57 и почна да помпи водата.