Това нормално ли е?

Вчера свалих капака на външното тяло, там където се намират вентилите,и видях,че са целите в едри кондензни капки,особено долният.Климатикът работеше от час и половина,ако има значение. Притесних се,защото някъде бях чел ,че ако имало скреж по тях,това било признак на неточно количество фреон.Повече,или по-малко, не помня.Може ли да ми кажете,нормално ли е там да се образува толкова конденз?Ако има някакъв проблем,какъв би могъл да бъде?Прилагам и снимка.
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