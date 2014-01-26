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  • 2 Post By ivanov_km

Това нормално ли е?

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  1. stoianmitkov
    stoianmitkov е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Dec 2014
    Мнения
    90
    Днес13:23 #1

    Това нормално ли е?

    Вчера свалих капака на външното тяло, там където се намират вентилите,и видях,че са целите в едри кондензни капки,особено долният.Климатикът работеше от час и половина,ако има значение. Притесних се,защото някъде бях чел ,че ако имало скреж по тях,това било признак на неточно количество фреон.Повече,или по-малко, не помня.Може ли да ми кажете,нормално ли е там да се образува толкова конденз?Ако има някакъв проблем,какъв би могъл да бъде?Прилагам и снимка.

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  3. Mega
    Mega е на линия
    Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,267
    Днес13:27 #2

    Отговор: Това нормално ли е?

    Ако там няма конденз къде? Това не е скреж, а конденз. Скреж е доста различно нещо.
    stoianmitkov одобрява това.
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  4. ivanov_km
    ivanov_km е на линия
    Member Аватара на ivanov_km
    Тук е от
    Nov 2005
    Мнения
    487
    Днес13:32 #3

    Отговор: Това нормално ли е?

    Всичко е нормално и така трябва да бъде!

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    Jack Krauser и stoianmitkov харесват това.
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  5. stoianmitkov
    stoianmitkov е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Dec 2014
    Мнения
    90
    Днес14:09 #4

    Отговор: Това нормално ли е?

    А по принцип,какви са признаците,когато фреонът е в повече,или по-малко?Предполагам са различни за двата варианта.

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