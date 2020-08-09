Здравейте. Повод за темата, която ще отворя е вчерашното ми посещение в голям магазин и конкретно разнообразието от климатици, които предлага и никъде другаде не съм виждал. Дано да не забравя някоя марка. На първо място имаше климатици Whirlpool, също така elektrolux(тези марки ги знаем, но не знаехме, че има и климатици от тях) Следват Arielli(5 години гаранция), MBO, TCL, CHiQ, Ariston,... Наораво да полудейш... Повечето бяха с 5 години гаранция и принадлежаха на най-ниския ценови клас.... Не мога да разбера как се раздават марки и как се произвеждат уреди(на килограм). Имах чувството, че са ги правили в един гараж и са сменяли само табелките с модел и марка на продукта. Вие какво ще ми кажете за тези марки? Не коментираме магазините, а продуктите, които споменах.