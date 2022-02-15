Здравейте , въпросния климатик е монтиран в 16м2 или около 45m3 преди 7 години . В началото работеше тихо и топлеше много добре .Монтиран е в единия ъгъл на стаята на около 35 см от тавана и 25см от стената а височината на помещението е 2.7м В момента обаче не се търпи . То проблема е , че не иска да работи повече от 1-2 минути и офи дори при отворена врата към кухнята 8м2 . Включва и започва да бълва жега за 1-2 минути и след това спира . Понякога спира плавно а понякога с трясък , сякаш турбината се блъска в нещо . Също така му задавам примерно на 24 градуса на отопление и в помещението е не повече от 21-2 но климатика не включва . Има ли смисъл да го гледа някой или да го наритвам ? А и преди да изключи започва да надува сякаш турбината на тласъци докато не спре .