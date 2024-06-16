Здравейте, проблем ли е да се сложи само муфа и да се изведе дренажен маркуч на външно тяло на климатик , вместо да се монтира ваничка под външното тяло на климатика.Питах в един магазин и ми казаха,че муфата с дренажен маркуч може да създаде проблеми. Пример ми дадоха,че ще замръзва муфата и маркуча и няма да може да се отича климатика и това може да доведе до повреда на външното тяло .Една ваничка струва 32 лв,а муфа с маркуча е 6 лв . Ако има вече съдадена тема се извинявам, но аз не успях да намеря