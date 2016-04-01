Използване на старите стойки?

Повече от 10 г. на тези стойки е имало Daikin FTX25JV1B.
Дали ще може да се монтира на тях Mitsubishi Heavy SRK20ZTL-W/SRC20ZTL-W.
Някъде видях че се изисква 510мм разстояние. А тук има около 480мм от център до център.
Или ще трябват нови.
Слагат се шини, ако стойките са здрави.
Здрави са стойките, нищо им няма. А двата модела са почти еднакви, та затова не ми се иска нови дупки.