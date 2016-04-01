Резултати от 1 до 3 от общо 3

Използване на старите стойки?

    Използване на старите стойки?

    Повече от 10 г. на тези стойки е имало Daikin FTX25JV1B.
    Дали ще може да се монтира на тях Mitsubishi Heavy SRK20ZTL-W/SRC20ZTL-W.
    Някъде видях че се изисква 510мм разстояние. А тук има около 480мм от център до център.
    Или ще трябват нови.
    Отговор: Използване на старите стойки?

    Слагат се шини, ако стойките са здрави.
    Отговор: Използване на старите стойки?

    Здрави са стойките, нищо им няма. А двата модела са почти еднакви, та затова не ми се иска нови дупки.
