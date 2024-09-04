Резултати от 1 до 3 от общо 3

Климатик Трео

    Климатик Трео

    Здравейте, имаме едно трео 12 ка от 2018г изписа грешка" EC ". Идваха техници , казаха сигурно е платка нямало части за тези стари машини.Симптомите са, работи на отопление с часове и спира. По някой път спира и на 30 мин, на охлаждане не сме го засекли да спира. Изключваме го от контакта за 10 на мин. и след това работи отново. Нещото , което се държи различно е, че когато тръгва в началото за секунди вентилатора е на макс и след това утихва. В Интернет тази грешка я дават за ниско ниво фреон. И на отопление топли добре и на охлаждане е ок.
    Отговор: Климатик Трео

    Да беше написал поне точния модел!
    Кога последно са чистени филтрите и правена ли е някога профилактика на машината?

    Понятия като "топли добре" са субективни.
    Желателно е те да бъдат подкрепени с някакви стойности на температурата в помещението (приблизителен обем) или на изходящият въздух от клапите.

    TREO error EC - Google Search
    Отговор: Климатик Трео

    Даже свалиха вътрешното тяло за почистване и го върнаха слад няколко дена. Пуснаха му и вакум. Точния модел ще ви го напиша в понеделник.
