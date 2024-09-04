Климатик Трео

Здравейте, имаме едно трео 12 ка от 2018г изписа грешка" EC ". Идваха техници , казаха сигурно е платка нямало части за тези стари машини.Симптомите са, работи на отопление с часове и спира. По някой път спира и на 30 мин, на охлаждане не сме го засекли да спира. Изключваме го от контакта за 10 на мин. и след това работи отново. Нещото , което се държи различно е, че когато тръгва в началото за секунди вентилатора е на макс и след това утихва. В Интернет тази грешка я дават за ниско ниво фреон. И на отопление топли добре и на охлаждане е ок.