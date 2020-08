Telefunken телевизори (инфо на първа страница)

Турските производители на телевизионно оборудване контролират значителен дял от европейския пазар. Те вече произвеждат почти всички важни марки. Понастоящем 55% от всички телевизори са направени в Турция, спрямо 25% през 2000 г. Според експерти, тази цифра ще продължи да нараства през следващите години.Турският пазар е доминиран от трима основни играчи, Vestel Elektronik (Manisa / Турция; www.vestel.com ), Beko Elektronik AS (Beylikduzu, Истанбул / Турция; www.bekoelektronik.com ) и Profilo-Telra AS (Истанбул / Турция); www.profilo-telra.com ). Те са утвърдени като водещи европейски производители на телевизори, които продават цветни телевизори - с двуцифрени цифри - на страните от ЕС. Въпреки че всички турски играчи са активни в сектора за леене под налягане, те все пак до голяма степен зависят от внесените компоненти и поръчки от чуждестранни производители. Това се дължи на факта, че в миналото азиатските производители са създавали производство в Турция, за да заобиколят антидъмпинговите мерки на ЕС.Турските компании нарочно се сдобиха с редица известни марки и лицензи за потребителска електроника в опит да надградят имиджа на собствената си продуктова гама. Най-новият пример е закупуването на традиционната немска марка Telefunken (Франкфурт; www.telefunken.com )) от Profilo-Telra, който закупи и последните останали монтажни линии на друг утвърден немски производител Grundig (Нюрнберг; www.grundig.com ). Марката Grundig и всички свързани с нея знания обаче бяха придобити от Beko и нейния партньор Alba Radio Ltd (Barking / UK; www.albaplc.com ) през 2004 г.Vestel Elektronik, с капацитет на табелката за производство на 14m телевизори и реално производство на около 8 милиона апарата през 2005 г., е оценен като играч номер едно на европейския телевизионен пазар. Принадлежи на Вестел Холдинг, една от най-големите компании в Турция, която освен всичко друго е специализирана в потребителската електроника като DVD плейъри, бяла техника и телекомуникационно оборудване. През 2005 г. Vestel притежава 26% дял от европейския пазар на телевизори. От съоръженията си в Маниса край Измир доставя JVC , Toshiba , Hitachi , Sanyo и Sharp . През 2005 г. холдингът с 11 000 служители реализира продажби в размер на 2,7 милиарда евро. През 2006 г. се планира да се изразходват 30 млн. Евро за изграждане на допълнителни производствени мощности за сушилни и съдомиялни машини.Beko е част от Koc Holding Durable Consumer Group , най-голямото търговско предприятие в Турция, и е дъщерна компания на Arcelic(Истанбул / Турция; www.arcelikas.com ). Водещият в страната производител на бяла техника в нея работят близо 4000 души. През 2005 г. Beko, с производствени площадки в близост до Истанбул и изследователски центрове в Нюрнберг, Измир / Турция и Йоркшир / Великобритания, имаше производствен капацитет от 9 млн. Телевизионни апарата и отчете продажби от почти 1,2 млрд. Евро. В Турция Beko е дистрибутор на японския гигант за потребителска електроника Sony .Profilo-Telra, част от групата Profilo , работят 2100 души и произвежда за такива имена на битова електроника като Sony, Thomson и Philips, Използвайки 36 машини за леене под налягане с напълно автоматизирана система за отстраняване на части, той произвежда корпуси и превключватели и ги сглобява в готови устройства на 22 монтажни линии. През 2005 г. Profilo-Telra реализира продажби в размер на 530 млн. Щатски долара, което е 50% повече от резултата, постигнат през 2003 г. Компанията има 20% дял на турския пазар.