Haier телевизори

https://www.haier-europe.com/locale.html
https://www.haier-europe.com/sr_RS_latin/televizori/
Технополис предлагат серията Q800UX
https://www.technopolis.bg/bg/TV--Vi...¤tPage=0
https://www.facebook.com/watch/?v=606626998666814
https://www.dday.it/redazione/53436/...n-gia-compreso
Беше разкрито, че тези телевизори ще се появят на пазарите в Обединеното кралство и други европейски страни до края на първото тримесечие на следващата година.
Моделна гама 2025
High End
S95 - 55", 65" OLED, 144Hz, Chromecast , Wi-Fi 6 и Bluetooth v5.2
S90 - 55", 65" и 77" OLED, 120Hz, Chromecast , Wi-Fi 6 и Bluetooth v5.2
QD-MiniLED телевизори
M96 - 2000 nits, 240Hz за сериозни геймъри, звук от KEF
M95 - 65, 75 - 1600 nits, QLED, 144Hz, Dolby Vision IQ, Atmos, KEF
M90 - 65, 75" QLED, 144Hz, Dolby Vision IQ, Atmos, KEF 2.1 50W
M80 - 55, 65, 75, 85" QLED, 120Hz, Dolby Vision, Atmos, KEF 2.1 50W
Mainstream
Q90 - 43", 55", 65", 75", 98" 120Hz и VRR съвместимост на двата HDMI 2.1 порта.
Q80 - 32", 43", 55", 65" QLED, Google TV,
Entry
K85 - 32", 43", 50", 55", 65" и 75" FHD, Google TV, Dolby 24W
https://play.google.com/store/apps/d...aiereurope.hon