Резултати от 1 до 1 от общо 1

Haier телевизори

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. hristoslav2
    hristoslav2 е на линия
    Senior Member Аватара на hristoslav2
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    42,686
    Днес11:51 #1

    Haier телевизори

    https://www.haier-europe.com/locale.html

    https://www.haier-europe.com/sr_RS_latin/televizori/

    Технополис предлагат серията Q800UX
    https://www.technopolis.bg/bg/TV--Vi...&currentPage=0




    https://www.facebook.com/watch/?v=606626998666814

    https://www.dday.it/redazione/53436/...n-gia-compreso

    Беше разкрито, че тези телевизори ще се появят на пазарите в Обединеното кралство и други европейски страни до края на първото тримесечие на следващата година.

    Моделна гама 2025

    High End
    S95 - 55", 65" OLED, 144Hz, Chromecast , Wi-Fi 6 и Bluetooth v5.2
    S90 - 55", 65" и 77" OLED, 120Hz, Chromecast , Wi-Fi 6 и Bluetooth v5.2


    QD-MiniLED телевизори
    M96 - 2000 nits, 240Hz за сериозни геймъри, звук от KEF
    M95 - 65, 75 - 1600 nits, QLED, 144Hz, Dolby Vision IQ, Atmos, KEF
    M90 - 65, 75" QLED, 144Hz, Dolby Vision IQ, Atmos, KEF 2.1 50W
    M80 - 55, 65, 75, 85" QLED, 120Hz, Dolby Vision, Atmos, KEF 2.1 50W


    Mainstream
    Q90 - 43", 55", 65", 75", 98" 120Hz и VRR съвместимост на двата HDMI 2.1 порта.
    Q80 - 32", 43", 55", 65" QLED, Google TV,


    Entry
    K85 - 32", 43", 50", 55", 65" и 75" FHD, Google TV, Dolby 24W



    https://play.google.com/store/apps/d...aiereurope.hon
    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Този пост е редактиран от hristoslav2; Днес в 12:47.
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  2. Advertisement
     
     
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
« Предходна тема | Следваща тема »

Подобни теми

  1. HAIER AS35S2SF2FA-3
    От My7h във форум Климатици Haier
    Отговори: 4
    Последно: 29-09-24, 18:42
  2. Haier HUM 24 HA 03/R2 проблем
    От frick във форум Климатици Haier
    Отговори: 4
    Последно: 10-08-13, 22:16
  3. HAIER HSU-18H03 (B)
    От slowdead във форум Климатици Haier
    Отговори: 1
    Последно: 13-09-10, 09:58
  4. Препоръчайте ми HAIER 9-ка
    От ivanvv във форум Климатици Haier
    Отговори: 4
    Последно: 28-07-10, 22:06
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2, Haier HSU-12H03/H(DBP) или Haier HSU-12HB03/R2(DB)
    От did във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 1
    Последно: 04-12-06, 19:13

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе