Термостатът показва по-висока темп. от тази в стаята

В режим "отопление" термостатът показва с 4 градуса по-висока температура в стаята и спира да работи доста преди да си достигне зададената температура.
Когато пипнах повърхността където се намира той (най-дясната страна на вътрешното тяло, където е мониторчето, което показва температурата) се оказва, че е досто топло там и предполагам затова и датчикът отчита по-висока температура.
Техниците ми казаха, че понеже уредът се намира в едно село, което е на 50 км от най-близкия град... ще трябва да им платя допълнително пътя, за да дойдат, но не мога да си го позволя, защото имам високи медицински разходи, а идва и зима и трябва да се плаща ток за отопление.
Обясниха ми, че където е датчикът било нормално да е по-горещо, защото там бил моторът, там бил фреонът и самото екранче, което свети и показва настройката и то загрявало, защото вътре имало лампичка и така били климатиците, просто да го задам на по-висока температура.
Моля за вашата помощ, защото ми се струва, че проблемът е друг, а в село всички палят камини и няма кого да попитам дали и техния климатик е така.
Това с лампичката, която "грее на екранчето" ми звучи като пълна глупост при положение, че живеем във време на led светлини от доста години, но нали сме от село, правят ни на глупаци...
Стаята е 21 кв., климатикът е Midea EZ-12RD6-I / EZ-12RD6H-O Solstice, 12000 BTU, клас А+++
Благодаря Ви за времето, което сте отделили да прочетете всичко и да помогнете!
С уважение,
Маргарет Билянова