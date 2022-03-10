Резултати от 1 до 3 от общо 3

Термостатът показва по-висока темп. от тази в стаята

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. malgito
    malgito е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Oct 2021
    Мнения
    18
    Днес10:55 #1

    Термостатът показва по-висока темп. от тази в стаята

    В режим "отопление" термостатът показва с 4 градуса по-висока температура в стаята и спира да работи доста преди да си достигне зададената температура.
    Когато пипнах повърхността където се намира той (най-дясната страна на вътрешното тяло, където е мониторчето, което показва температурата) се оказва, че е досто топло там и предполагам затова и датчикът отчита по-висока температура.
    Техниците ми казаха, че понеже уредът се намира в едно село, което е на 50 км от най-близкия град... ще трябва да им платя допълнително пътя, за да дойдат, но не мога да си го позволя, защото имам високи медицински разходи, а идва и зима и трябва да се плаща ток за отопление.
    Обясниха ми, че където е датчикът било нормално да е по-горещо, защото там бил моторът, там бил фреонът и самото екранче, което свети и показва настройката и то загрявало, защото вътре имало лампичка и така били климатиците, просто да го задам на по-висока температура.
    Моля за вашата помощ, защото ми се струва, че проблемът е друг, а в село всички палят камини и няма кого да попитам дали и техния климатик е така.
    Това с лампичката, която "грее на екранчето" ми звучи като пълна глупост при положение, че живеем във време на led светлини от доста години, но нали сме от село, правят ни на глупаци...

    Стаята е 21 кв., климатикът е Midea EZ-12RD6-I / EZ-12RD6H-O Solstice, 12000 BTU, клас А+++

    Благодаря Ви за времето, което сте отделили да прочетете всичко и да помогнете!

    С уважение,
    Маргарет Билянова
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  2. Advertisement
     
     
     
  3. bobivg
    bobivg е офлайн
    Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,984
    Днес11:18 #2

    Отговор: Термостатът показва по-висока темп. от тази в стаята

    Пише че има фикция " Follow Me" пробвай я, така ще мери температурата с дистанционното. Ако си пускала някакви функции енергоспестяващи и подобни рекламни глупости ги спри, може да променят заданието след определено време.
    Дано помещението е изолирано и в някой по-топъл регион, че климатика е с много слаби характеристики и зимата може и да не смогва да го затопли. Сама ли си го избирала или е по препоръка?
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  4. malgito
    malgito е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Oct 2021
    Мнения
    18
    Днес11:36 #3

    Отговор: Термостатът показва по-висока темп. от тази в стаята

    Благодаря Ви!
    Ще пробвам функцията "Follow Me" и ще пиша какъв е резултатът.
    Ами пробвах с включена функция "AI" (за 3 часа), пробвах и без нея (пак за 3 часа), но няма разлика.
    Нормално ли е в зоната на вътрешното тяло, където е дисплея да е по-топло от останалата част на климатика? (режим отопление)
    Като пипна с ръка дисплея е топъл, а останалата част от климатика е по-хладна.
    Ами климатика ми го препоръчаха от фирмата, защото имал вграден изкуствен интелект и работел по-интелигентно, т.е. по-оптимално спестяване на енергия и по-малко настройки, което ми се видя добра идея предвид, че ще го ползва и много възрастен човек, който не се оправя с дистанционни и технологии като цяло.
    Мислех, че като е А+++ значи е доста икономичен.
    Отговор с цитат Отговор с цитат
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
« Предходна тема | Следваща тема »

Подобни теми

  1. Термостатът на марката Pro T701 не показва нищо
    От siryu00 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 0
    Последно: 10-03-22, 12:33
  2. Как да скрия пакета с тръбите в стаята?
    От bo4o във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 24-10-11, 15:16
  3. Отдадена от хладилника топлина с стаята
    От javordinchev във форум Хладилна техника
    Отговори: 0
    Последно: 27-05-11, 15:30
  4. Темп.на CPU
    От gogocuk във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 5
    Последно: 19-02-06, 14:37
  5. Ниски температури в стаята?
    От Shegobieca във форум Общ - хардуер
    Отговори: 19
    Последно: 22-11-05, 17:13

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе