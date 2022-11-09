Здравейте и от мен,
Най-накрая се обзаведох с един климатик. Не ми се слагаше, но вече и в Смолян стана нетърпимо Лятото...както и да е, да не се отплесвам.
Не се загледах какво точно се включва, а и не се сетих да питам преди монтажа за смарт управление през телефон, т.е. както се оказа да се монтира Wi-Fi контролер, а то било опция.
Прерових маса страници и видео, обаче не видях аджеба къде се монтира този адапер. За други модели, бол, но точно за този, не намерих.
Ако някой сподели, ще съм му благодарен.
Като цяло е ясно каква е целта, но ми е интересно тези които го ползват, реално доколко би си струвало такова упражнение.