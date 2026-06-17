Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZT-WF/SRC35ZT-W Premium PRO

Привет!

Вчера имахме възможност, за първи път да монтираме модела от заглавието. Направих малко снимки, които смятам, че ще са от полза. Ще обобщя нещата накратко.

Външното тяло е с 1.5 kg по леко от 35ZS-W, тоест 33 kg. Хладилния агент е 810 gr, тоест с 30 gr повече от 35ZS-W. Като параметри, модела запазва същите. Двоен топлообменник, capillary tube + electronic expansion valve. Има леки промени относно конструкцията и стойката на външния вентилатор. Компресора е RM-C5077SBE21, 900 W.

Повечето промени са въвътрешното тяло.

Опредeлено ми харесва повече от ZS серията - визирам пластмаса, външен вид, Конструкцията е копирана от ZTL серията, но вече с други размери. Втулката е същата като ZTL серията което е ок. Турбината е с по-голям диаметър. Изпарителя е по голям, с повече тръби, което оказва влияние върху общото тегло на тялото - вече е 11.00 kg.

Въздушните филтри са по-финни от тези на ZS-W. Електронния блок е по-масивен, заради вградения модул и конструктивно е добре закрепен.

Като цяло машината ми харесва повече от ZS-W (не ангажирам никого с това мнение) и наистина първите впечатления от работата бяха много добри