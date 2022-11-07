Търся хоризонтален жалуз за Самсунг SH09ZA6D

Здравейте,
Надявам се някой да подскаже къде може да се намери хоризонтален жалуз за старичък климатик Самсунг (вътрешното тяло е SH09ZA6D), а спецификационния номер на жалуза е DB66-00042A.
Благодаря за вниманието.
Поздрави,
Росен
Здравейте, Тук питал ли си в този сайт.
https://ashop.bg/r-ch-samsung/variou...k-samsung-3f3d