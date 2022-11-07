Резултати от 1 до 2 от общо 2

Търся хоризонтален жалуз за Самсунг SH09ZA6D

  1. assenort
    Днес14:06 #1

    Question Търся хоризонтален жалуз за Самсунг SH09ZA6D

    Здравейте,

    Надявам се някой да подскаже къде може да се намери хоризонтален жалуз за старичък климатик Самсунг (вътрешното тяло е SH09ZA6D), а спецификационния номер на жалуза е DB66-00042A.

    Благодаря за вниманието.

    Поздрави,

    Росен
  3. vastas
    Днес14:29 #2

    Отговор: Търся хоризонтален жалуз за Самсунг SH09ZA6D

    Здравейте, Тук питал ли си в този сайт.
    https://ashop.bg/r-ch-samsung/variou...k-samsung-3f3d
