Някой ако има точно диспенсър NEO WDC-34TTB или друг модел но с бутони на кранчетата, моля да помогне

Купих онзи ден този модел, но бутонът на студената вода не потъва в каквото и положение да е кранчето! Вода си тече при натискане навътре на кранчето. На топлата вода, бутонът потъва, но вода не тече като натисна кранчето! Тръгва вода когато натисна кранчето и след това натисна и бутонът! Той може да остане натиснат или не докъто тече водата! Кое е правилно? Връща се с пускане на кранчето! Защо обаче това на студената не работи? Каква им е функцията? Инструкции имам за висок диспенсър. Върнах го в ТЕХНОМАРКЕТ. Пробваха го и казаха че е наред, а и понеже им казах че не разбирам, имаха и нахалството да ми кажат че бутонът за студената бил за украса! За топлата бяха по-убедителни защото имаха машина не като моята и не с вода за да видя на 101% че това било защита. От какво, не ми казаха! И тяхната, висока обаче, имаше бутон, но само на топлата и то отделно от кранчето! Затова и пиша и Моля някой който разбира да ми каже дали е дефект това, за да я върна навреме! Тук четох отрицателни мнения за диспенсъри и галони с вода. Аз с орлите няма да живея!