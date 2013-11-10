Резултати от 1 до 1 от общо 1

Някой ако има точно диспенсър NEO WDC-34TTB или друг модел но с бутони на кранчетата, моля да помогне

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. skaiuokar
    skaiuokar е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Aug 2017
    Живее в
    Казанлък
    Мнения
    122
    Вчера23:43 #1

    Някой ако има точно диспенсър NEO WDC-34TTB или друг модел но с бутони на кранчетата, моля да помогне

    Купих онзи ден този модел, но бутонът на студената вода не потъва в каквото и положение да е кранчето! Вода си тече при натискане навътре на кранчето. На топлата вода, бутонът потъва, но вода не тече като натисна кранчето! Тръгва вода когато натисна кранчето и след това натисна и бутонът! Той може да остане натиснат или не докъто тече водата! Кое е правилно? Връща се с пускане на кранчето! Защо обаче това на студената не работи? Каква им е функцията? Инструкции имам за висок диспенсър. Върнах го в ТЕХНОМАРКЕТ. Пробваха го и казаха че е наред, а и понеже им казах че не разбирам, имаха и нахалството да ми кажат че бутонът за студената бил за украса! За топлата бяха по-убедителни защото имаха машина не като моята и не с вода за да видя на 101% че това било защита. От какво, не ми казаха! И тяхната, висока обаче, имаше бутон, но само на топлата и то отделно от кранчето! Затова и пиша и Моля някой който разбира да ми каже дали е дефект това, за да я върна навреме! Тук четох отрицателни мнения за диспенсъри и галони с вода. Аз с орлите няма да живея!
    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Този пост е редактиран от skaiuokar; Днес в 00:07.
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  2. Advertisement
     
     
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
« Предходна тема | Следваща тема »

Подобни теми

  1. Някой може ли да ПОМОГНЕ
    От maveryc във форум Телевизори
    Отговори: 2
    Последно: 10-11-13, 14:50
  2. Моля някой да помогне при избора на телевизор нещо съм се спрял на тази марка и модел TOSHIBA 50L2333
    От fonbox1 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 22:00
  3. Ако някой иска да помогне?
    От kod във форум За Форума
    Отговори: 28
    Последно: 28-09-06, 11:42
  4. Моля някой да ми помогне за ТВ Тунер AVer TV S....
    От KillingTime във форум Общ - хардуер
    Отговори: 4
    Последно: 18-12-03, 13:00
  5. Някой да помогне моля!
    От joroX във форум Общ - софтуер
    Отговори: 6
    Последно: 29-04-03, 16:03

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе