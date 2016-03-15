Резултати от 1 до 1 от общо 1

Избор между два Grill-a

  KAIbryam
    KAIbryam е офлайн
    Novice
    Тук е от
    Oct 2025
    Мнения
    2
    Днес12:20

    Избор между два Grill-a

    Здравейте.
    Трябва ми някакъв грил за под абсорбатора, да може да прави да кажем по три пържолки за малко домакинство. Хубаво ще е да е възможно най-бездимен, но едва ли ще е като по рекламите
    Колебая се между CECOTEC Rock'nGrill Smart и Ninja Sizzle.
    Колебанията са ми, че Секотек-а може да се отвори на 180 градуса и така има повече площ от нинджата, както и може да се използва като преса за горно и долно печене, без да си играя да ги въртя като са говоти от едната страна. Така ще става и за две бързи пържолки или за тост-ове пимерно.
    Но пък Ninja Sizzle има два вида плочи - оребрена и равна... Нинджата мисля е една идея по-бездимна...
    Не знам кое да избера или пък нещо съвсем различно от тези два модела...
    Давайте идеи да видим кво ще измислим

