Става дума за допълване на речник за превод на програми при лиса на търсени изрази
' ПРОБВАХ С ТОЗИ МАКРОС И ДОНЯКЪДЕ НЕЩАТА СЕ ПОЛУЧАВАТ.
' ПРОБЛЕМА Е ЧЕ КОПИРА КЛЕТКАТА - А2 - И ПОСТАВЯ КОРЕКТНО, НО С ОЦВЕТЯВАНЕТО.
' БИ ТРЯБВАЛО ДА КОПИРА САМО ИЗРАЗА - VALUE НА КЛЕТКАТА
' САМО ТОВА ДА СЕ ПОПРАВИ И ДА СЕ ДОПЪЛНИ ДА МАРКИРА ДОБАВЕНАТА КЛЕТКА ( ПОСЛЕДНИЯ РЕД В КОЛОНА - А ) СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО И
Sub InsertIntoEnd()
Dim last_row As Long
last_row = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Range("A2").Copy Destination:=Cells(last_row + 1, "A")
End Sub