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Драйвери за Xerox Phaser 6600

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  1. Lupus
    Lupus е офлайн
    Senior Member Аватара на Lupus
    Тук е от
    Aug 2003
    Живее в
    София
    Мнения
    13,808
    Днес19:42 #1

    Драйвери за Xerox Phaser 6600

    Здравейте,
    Някой може ли да помогне с дравер за Xerox Phaser 6600 за Windows 7?
    Файла, даден на сайта на Xerox по някакви причини не инсталира правилно драйвера.
    Драйвер с .inf не открих.
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  3. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Тук е от
    Jan 2019
    Живее в
    Пазарджик
    Мнения
    1,278
    Днес20:52 #2

    Отговор: Драйвери за Xerox Phaser 6600

    Xerox Smart Start – Driver Installer ли се опитваш да инсталираш?
    Потдържаните ОС -и са Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11 x64.
    Липсва Windows 7.
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