Драйвери за Xerox Phaser 6600

Здравейте,
Някой може ли да помогне с дравер за Xerox Phaser 6600 за Windows 7?
Файла, даден на сайта на Xerox по някакви причини не инсталира правилно драйвера.
Драйвер с .inf не открих.
Здравейте,
Някой може ли да помогне с дравер за Xerox Phaser 6600 за Windows 7?
Файла, даден на сайта на Xerox по някакви причини не инсталира правилно драйвера.
Драйвер с .inf не открих.
Xerox Smart Start – Driver Installer ли се опитваш да инсталираш?
Потдържаните ОС -и са Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11 x64.
Липсва Windows 7.