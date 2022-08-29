Резултати от 1 до 2 от общо 2

Колебания за избор на газов котел за отопление.

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. dobardan
    dobardan е на линия
    Novice
    Тук е от
    Dec 2023
    Мнения
    1
    Днес16:06 #1

    Колебания за избор на газов котел за отопление.

    Здравейте,
    Пристройка отоплявана досега от котела на основата къща се налага да я отделя самостоятелно.
    Отопляемите помещения са :
    1.стая северна с вътрешна изолация 30м2.
    2.стая запад без изолация 32м2.
    3.гараж без изолация 32м2/към 90м3/
    4.барбекю запад с частична вътрешна изолация и с две наполовина остъклени стени 24м2.
    Във всички помещения и барбекюто има изградена инсталация и монтирани въздушни конвектори,
    В гаража са два броя вътрешни тела от климатици преработени на конвектори.
    В барбекюто има и пещ която често се пали и подпомага конвектора.
    Предвижда се и БГВ със серпентина за в бъдеще.
    От прочетено и събрано като инфо до тук, избора е едноконтурен кондезен котел, като колебанията са между:
    Bosch Condens 2500W WBC 14-1 DE 23 /незнам дали се предлага още този модел/
    или
    Bosch Condens 2300i W 24 P 23
    казусът е кой от двата модела ще по подходящ , според знаещите тук,
    и КОЙ може да работи на ПРОПАН тъй като има предвидена цистерна .

    Благодаря!
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  2. Advertisement
     
     
     
  3. Icata69
    Icata69 е офлайн
    Member
    Тук е от
    May 2019
    Мнения
    186
    Днес16:30 #2

    Отговор: Колебания за избор на газов котел за отопление.

    И двата котела ще работят на пропан-бутан без грешка. 2300 е по новия модел на Бош, а най новите можеш да видиш на официалната страница на производителя
    Отговор с цитат Отговор с цитат
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
« Предходна тема | Следваща тема »

Подобни теми

  1. Избор на отопление - термо помпа или газов котел
    От deviant във форум Други начини за отопление
    Отговори: 3
    Последно: 29-08-22, 14:30
  2. Избор на газов котел за отопление с радиатори/водни конвектори и БГВ
    От Lyubo79 във форум Други начини за отопление
    Отговори: 1
    Последно: 02-10-19, 23:04
  3. Помощ за избор на газов котел за отопление
    От v_iliev във форум Отопление
    Отговори: 12
    Последно: 10-12-15, 17:55
  4. Избор на радиатори за отопление с газов котел
    От koksun във форум Отопление
    Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Отопление и топла вода с газов котел
    От tedybb във форум Отопление
    Отговори: 24
    Последно: 27-12-10, 23:15

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе