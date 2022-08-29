Колебания за избор на газов котел за отопление.

Здравейте,
Пристройка отоплявана досега от котела на основата къща се налага да я отделя самостоятелно.
Отопляемите помещения са :
1.стая северна с вътрешна изолация 30м2.
2.стая запад без изолация 32м2.
3.гараж без изолация 32м2/към 90м3/
4.барбекю запад с частична вътрешна изолация и с две наполовина остъклени стени 24м2.
Във всички помещения и барбекюто има изградена инсталация и монтирани въздушни конвектори,
В гаража са два броя вътрешни тела от климатици преработени на конвектори.
В барбекюто има и пещ която често се пали и подпомага конвектора.
Предвижда се и БГВ със серпентина за в бъдеще.
От прочетено и събрано като инфо до тук, избора е едноконтурен кондезен котел, като колебанията са между:
Bosch Condens 2500W WBC 14-1 DE 23 /незнам дали се предлага още този модел/
или
Bosch Condens 2300i W 24 P 23
казусът е кой от двата модела ще по подходящ , според знаещите тук,
и КОЙ може да работи на ПРОПАН тъй като има предвидена цистерна .
Благодаря!