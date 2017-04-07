1. Устройство - модел и наименование:
БОШ.Стайното термоуправление СR 100


2. Допълнителна информация
остана ми от комплекта с газовия котел.Чисто нов е,ето и линк
https://www.bosch-thermotechnology.c...-100--669394-p

3. Състояние и гараниця

...Попълнете тук....Ново


4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

...Попълнете тук.....170 лв


5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

...Попълнете тук...Казанлък..


6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

...Попълнете тук.....0898547661


7. Снимки:

...Добавете тук.....