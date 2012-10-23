Продавам алуминиев радиатор

1. Устройство - модел и наименование:
Алуминиев радиатор
2. Допълнителна информация
11 глидера.Н 1400
3. Състояние и гараниця
Използван от 01.2018 до 04.2018 - Състояние неразличимо от ново.
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
Цена на нов радиатор 577.00 - Цена на моят - 350.00
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
Велико Търново - Изпращам по куриер за сметка на купувача.
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
088 832 4365 Руен Хаджиниколов, rhadjinikolov@yahoo.com
7. Снимки:
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