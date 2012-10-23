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Продавам алуминиев радиатор

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  1. rhadjinikolov
    rhadjinikolov е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Sep 2017
    Мнения
    18
    Днес09:19 #1

    Продавам алуминиев радиатор

    1. Устройство - модел и наименование:

    Алуминиев радиатор


    2. Допълнителна информация

    11 глидера.Н 1400


    3. Състояние и гараниця

    Използван от 01.2018 до 04.2018 - Състояние неразличимо от ново.


    4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

    Цена на нов радиатор 577.00 - Цена на моят - 350.00


    5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

    Велико Търново - Изпращам по куриер за сметка на купувача.


    6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

    088 832 4365 Руен Хаджиниколов, rhadjinikolov@yahoo.com


    7. Снимки:

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