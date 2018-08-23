1. Устройство - модел и наименование:
Микро Аудио Система Technics CA01
2. Допълнителна информация
Продавам микро компонентна система стерео с 2 колони Technics CA01
Има 4 компонента - усилвател, касетен дек, cd плейър, fm тунер.
Power output: 2 х 45 watts into 6Ω (stereo)
3. Състояние и гараниця
. В много добро състояние оптично и функционално. (без дистанционно), без гаранция
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
без бартери, цена 200лв
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
София, може с куриер
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
skp- tekom3, 0898885959
7. Снимки:
https://imge.to/i/vEHct4
https://imge.to/i/vEHqG2
https://imge.to/i/vEHF5A
https://imge.to/i/vEHLmU
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1. Устройство - модел и наименование:
Мултимедиа Аудио 2.1 CREATIVE SBS 350
2. Допълнителна информация
Мини аудио система Creative 2.1 с две сателитни колони и бас. Чист и мощен звук походяща за свързване и озвучаване на компютър, ТВ или аудио плейър. Свързва се чрез 3.5мм жак. Има управление за on/off и силата на звука и адаптер - захранване.
Audio System Nominal Output Power: (Total) 12 Watt
Frequency Response: 40 - 20000 Hz
3. Състояние и гараниця
В отлично функционално и визуално състояние., без гаранция
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
без бартери, цена 50лв
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
София, може и с куриер
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
skp- tekom3, 0898885959
7. Снимки:
https://imge.to/i/vEHHck
https://imge.to/i/vEHN6s
https://imge.to/i/vEHZ2C