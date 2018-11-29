конзоли PS4 и XBOX S, комбо KBD+ mouse, слушалки тапи

1. Устройство - модел и наименование:
Жични слушалки Sony MDR-EX110LP, черни, ЧИСТО НОВИ, НЕразопаковани
2. Допълнителна информация
Аудио и Hi-Fi Слушалки, In-ear , жични, L-образен жак, 0,038гр
Удобни и стилни тапи - идеални за МР3 плейъри и за смартфони. Нямат микрофон!
Официален линк:
https://www.sony.bg/electronics/slus...dr-ex110-110ap
3. Състояние и гараниця
Чисто нови, неразопаковани. Изтекла г-я.
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
20лв, без бартери.
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
София, Република 2. Достаква със Спиди или Еконт.
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
о 89 2 О55 1 55
7. Снимки:
https://ibb.co/zXqmtWJ
https://ibb.co/jRTWhtP
https://ibb.co/X3YfCfz
https://ibb.co/pLN32tn