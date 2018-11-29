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конзоли PS4 и XBOX S, комбо KBD+ mouse, слушалки тапи

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  1. vynsente
    vynsente е офлайн
    Junior Member Аватара на vynsente
    Тук е от
    Aug 2008
    Живее в
    The ANIMAL & NATURE KINGDOM
    Мнения
    65
    Вчера22:57 #1

    конзоли PS4 и XBOX S, комбо KBD+ mouse, слушалки тапи

    1. Устройство - модел и наименование:

    Жични слушалки Sony MDR-EX110LP, черни, ЧИСТО НОВИ, НЕразопаковани

    2. Допълнителна информация

    Аудио и Hi-Fi Слушалки, In-ear , жични, L-образен жак, 0,038гр
    Удобни и стилни тапи - идеални за МР3 плейъри и за смартфони. Нямат микрофон!
    Официален линк:
    https://www.sony.bg/electronics/slus...dr-ex110-110ap

    3. Състояние и гараниця

    Чисто нови, неразопаковани. Изтекла г-я.

    4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

    20лв, без бартери.

    5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

    София, Република 2. Достаква със Спиди или Еконт.

    6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

    о 89 2 О55 1 55

    7. Снимки:

    https://ibb.co/zXqmtWJ
    https://ibb.co/jRTWhtP
    https://ibb.co/X3YfCfz
    https://ibb.co/pLN32tn
    Този пост е редактиран от vynsente; Вчера в 23:04.
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