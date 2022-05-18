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oled sony xr-55a83j

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  1. TOPALOV212
    TOPALOV212 е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Apr 2020
    Мнения
    130
    Днес11:07 #1

    oled sony xr-55a83j

    1. Устройство - модел и наименование:

    Sony oled xr-55a83j


    2. Допълнителна информация

    Телевизора е чисто нов. 23 месеца остатъчна гаранция. Вижда се кога е закупен. Опакован е в оригиналната кутия и не се ползва. Предпочитам лично предаване.

    3. Състояние и гараниця

    Разопакован. Нов. 23м гаранция


    4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

    ...Попълнете тук без бртер. Цена 2200лв


    5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
     Благоевград


    6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

    .0894353722, topalov212@gmail.com


    7. Снимки:

    ...20220704_221429.jpg
    Този пост е редактиран от TOPALOV212; Днес в 11:17.
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