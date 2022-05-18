oled sony xr-55a83j

1. Устройство - модел и наименование:
Sony oled xr-55a83j
2. Допълнителна информация
Телевизора е чисто нов. 23 месеца остатъчна гаранция. Вижда се кога е закупен. Опакован е в оригиналната кутия и не се ползва. Предпочитам лично предаване.
3. Състояние и гараниця
Разопакован. Нов. 23м гаранция
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
...Попълнете тук без бртер. Цена 2200лв
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
Благоевград
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
.0894353722, topalov212@gmail.com
7. Снимки:
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