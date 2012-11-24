1. Устройство - модел и наименование:

Pioneer SC-LX81 Усилвател Ресивър


2. Допълнителна информация

7.2 многоканален ресийвър.
120 вата на канал.
С оригинално дистанционно в перфектно състояние, кутия и документация.


3. Състояние и гараниця

Отлично състояние, без забележки.


4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

950лв


5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

Гр. Етрополе


6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

0877593110


7. Снимки:

https://bazar.bg/obiava-46572118/pio...lvatel-resivar