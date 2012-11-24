1. Устройство - модел и наименование:
Pioneer SC-LX81 Усилвател Ресивър
2. Допълнителна информация
7.2 многоканален ресийвър.
120 вата на канал.
С оригинално дистанционно в перфектно състояние, кутия и документация.
3. Състояние и гараниця
Отлично състояние, без забележки.
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
950лв
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
Гр. Етрополе
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
0877593110
7. Снимки:
https://bazar.bg/obiava-46572118/pio...lvatel-resivar