Продавам Телевизор SONY KD-55X75WL 4K Ultra HD LED SMART TV, GOOGLE TV, 55.0"

1. Устройство - модел и наименование:
SONY KD-55X75WL 4K Ultra HD LED SMART TV, GOOGLE TV, 55.0"
2. Допълнителна информация
Технология на дисплея: LED TV
Размер на екрана: 55.0" (139.0 см)
Резолюция: 4K ULTRA HD 3840 x 2160
Опресняване на картината: MOTIONFLOW XR 200Hz
Цифров тунер: DVB-T/T2/C/S
Операционна система: GOOGLE TV
Технология на картината: DYNAMIC CONTRAST ENHANCER; LIVE COLOUR
HDR: HDR10
Технология на звука: DOLBY ATMOS; ACOUSTIC AUTO CALIBRATION
Процесор: 4K HDR PROCESSOR X1
Bluetooth: Да
WI-FI: Да
Брой HDMI входове: 4
Брой USB портове: 2
Мрежови възможности: Да
Оптичен изход: Да
Размери (В, Ш, Д): 789 x 1243 x 334
Тегло: 15.6 КГ
Съвместимост VESA: 30см X 30см
3. Състояние и гараниця
Телевизорът е с остатъчна гаранция до 31.12.2025 г. Неотличим от нов, работи перфектно. Продава се, защото вече не се ползва.
4. Цена, възможност за бартер?
899 лв., без бартери
5. Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
гр.Варна. Препочитам лично предаване
6. Контакти - телефон, Skype или Email:
О89437О484
7. Снимки: