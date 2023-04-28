Резултати от 1 до 1 от общо 1

Продавам Телевизор SONY KD-55X75WL 4K Ultra HD LED SMART TV, GOOGLE TV, 55.0"

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. drpetar
    drpetar е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Mar 2010
    Мнения
    115
    Днес13:46 #1

    Продавам Телевизор SONY KD-55X75WL 4K Ultra HD LED SMART TV, GOOGLE TV, 55.0"

    1. Устройство - модел и наименование:

    SONY KD-55X75WL 4K Ultra HD LED SMART TV, GOOGLE TV, 55.0"

    2. Допълнителна информация

    Технология на дисплея: LED TV
    Размер на екрана: 55.0" (139.0 см)
    Резолюция: 4K ULTRA HD 3840 x 2160
    Опресняване на картината: MOTIONFLOW XR 200Hz
    Цифров тунер: DVB-T/T2/C/S
    Операционна система: GOOGLE TV
    Технология на картината: DYNAMIC CONTRAST ENHANCER; LIVE COLOUR
    HDR: HDR10
    Технология на звука: DOLBY ATMOS; ACOUSTIC AUTO CALIBRATION
    Процесор: 4K HDR PROCESSOR X1
    Bluetooth: Да
    WI-FI: Да
    Брой HDMI входове: 4
    Брой USB портове: 2
    Мрежови възможности: Да
    Оптичен изход: Да
    Размери (В, Ш, Д): 789 x 1243 x 334
    Тегло: 15.6 КГ
    Съвместимост VESA: 30см X 30см

    3. Състояние и гараниця

    Телевизорът е с остатъчна гаранция до 31.12.2025 г. Неотличим от нов, работи перфектно. Продава се, защото вече не се ползва.

    4. Цена, възможност за бартер?

    899 лв., без бартери

    5. Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

    гр.Варна. Препочитам лично предаване

    6. Контакти - телефон, Skype или Email:

    О89437О484

    7. Снимки:
    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  2. Advertisement
     
     
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
« Предходна тема | Следваща тема »

Подобни теми

  1. Продавам 65 Инча QLED Телевизор Samsung GQ65Q60RGT 4K Ultra HD Smart TV с Повреден Екран !
    От nikss във форум Продава
    Отговори: 0
    Последно: 28-04-23, 18:53
  2. Телевизор Allview QL50Eplay6100-U, Smart Android, 4K Ultra HD, QLED
    От kaptagona във форум Телевизори
    Отговори: 31
    Последно: 22-06-21, 20:19
  3. Мнения за: SONY KD-48A9 4K Ultra HD OLED SMART
    От danvandan във форум Sony телевизори
    Отговори: 1
    Последно: 02-11-20, 17:19
  4. 40"-43" Smart Ultra HD TV около 800лв - избор между 3 модела
    От spidera във форум Телевизори
    Отговори: 3
    Последно: 26-11-16, 21:36
  5. Избор на телевизор Sony 50" 3D Smart LED-TV KDL-50W805BBN или Samsung 48" 3D Smart LED-TV UE48H6415XXE
    От veskostoev във форум Телевизори
    Отговори: 5
    Последно: 27-12-14, 14:00

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе