Продавам климатик Daikin FTX 50G/RX 50G - гр. Бургас - повреден

1. Устройство - модел и наименование:
Климатик Daikin FTX 50G/RX 50G.
2. Допълнителна информация
Серийни номера:
1. Външно тяло: E 020715
2. Вътрешно тяло: J 009558
3. Състояние и гараниця
С изгоряла външна платка - без гаранция.
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
Цена - по договаряне.
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
гр. Бургас - лично взимане от купувача.
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
0888668120
7. Снимки:
...Добавете тук.....