Продавам климатик Daikin FTX 50G/RX 50G - гр. Бургас - повреден

    Продавам климатик Daikin FTX 50G/RX 50G - гр. Бургас - повреден

    1. Устройство - модел и наименование:

    Климатик Daikin FTX 50G/RX 50G.


    2. Допълнителна информация

    Серийни номера:
    1. Външно тяло: E 020715
    2. Вътрешно тяло: J 009558


    3. Състояние и гараниця

    С изгоряла външна платка - без гаранция.


    4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

    Цена - по договаряне.


    5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

    гр. Бургас - лично взимане от купувача.


    6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

    0888668120


    7. Снимки:

