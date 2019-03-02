1. Устройство - модел и наименование:

Welmax Security Clean


2. Допълнителна информация

Продавам професионална прахосмукачка Welmaxx. Към цената е включена четка за пране на матраци, която е закупена отделно и е на същата фирма. Неизползвана, без опаковка и с изтекла гаранция. Цената на прахосмукачката на сайта е 3100€. Повече информация на https://welmax.bg/produkt/security-clean/


3. Състояние и гараниця

Ново (без опаковка), без гаранция


4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
500 евро


5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

Слънчев бряг, изпращам по Еконт или Спиди


6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

0886 199 807


7. Снимки: