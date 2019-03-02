1. Устройство - модел и наименование:
Welmax Security Clean
Продавам професионална прахосмукачка Welmaxx. Към цената е включена четка за пране на матраци, която е закупена отделно и е на същата фирма. Неизползвана, без опаковка и с изтекла гаранция. Цената на прахосмукачката на сайта е 3100€. Повече информация на https://welmax.bg/produkt/security-clean/
Ново (без опаковка), без гаранция
500 евро
Слънчев бряг, изпращам по Еконт или Спиди
0886 199 807
