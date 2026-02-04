здравейте, Ако има някой който ползва мини станции с маслоотделител, би ли споделил каква станция ползва, става въпрос за купени а не правени и преправяни. Трябва да си купувам и съм малко раздвоен за марка и модел, но желая да мога да сменям изтегляното масло от климатика(битов), както и да доливам такова ако е необходимо, за лични нужди е така че максимално 20кг да е,т.е. преносимо, пускам линк към един модел от китай, нещо такова би ли ми свършило работа.
После ще търся и празни бутилки за R410A и R32 и везна
Другите неща ги имам в общи линии.
https://purgear.en.made-in-china.com...search_page=lv