Изолация на топлообменик

  1. Nikito82
    Jan 2019
    284
    Днес15:42 #1

    Изолация на топлообменик

    Здравейте, преди месец си купих хладилник бош пълен ноу фрост. По указанията в книжката премахнах всичкото синьо тиксо, обаче имаше такова и във фризерната част. Беше залепено за стиропор махнах го, но се оказа че това е изолацията на топлообменика и докато реша да я върна на мястото и малката я строши. Поръчал съм тази изолация и очаквам да пристигне другата седмица, но нямам тиксо. Специално ли е това тиксо и от къде мога са си го поръчам? Благодаря ви.

    https://ibb.co/SXWX0h4N
    https://ibb.co/6RgSGPDs
    https://ibb.co/N6c7wjWm
  3. ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    5,165
    Днес16:42 #2

    Отговор: Изолация на топлообменик

    Грешка….
