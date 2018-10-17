Изолация на топлообменик

Здравейте, преди месец си купих хладилник бош пълен ноу фрост. По указанията в книжката премахнах всичкото синьо тиксо, обаче имаше такова и във фризерната част. Беше залепено за стиропор махнах го, но се оказа че това е изолацията на топлообменика и докато реша да я върна на мястото и малката я строши. Поръчал съм тази изолация и очаквам да пристигне другата седмица, но нямам тиксо. Специално ли е това тиксо и от къде мога са си го поръчам? Благодаря ви.
https://ibb.co/SXWX0h4N
https://ibb.co/6RgSGPDs
https://ibb.co/N6c7wjWm