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Hotpoint-Ariston BCB 313 AA – EVAP FRIGO датчик или проблем с хладилния кръг?

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  1. NoneBG
    NoneBG е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    May 2015
    Мнения
    48
    Днес09:10 #1

    Hotpoint-Ariston BCB 313 AA – EVAP FRIGO датчик или проблем с хладилния кръг?

    Здравейте,

    Имам вграден хладилник Hotpoint-Ariston BCB 313 AA (около 2008 г., No Frost, с долен фризер).

    От няколко седмици се боря с един доста странен проблем и вече не съм сигурен дали причината е в датчик или в самия хладилен кръг.


    Симптоми

    След пускане хладилникът започва да работи нормално:

    • фризерът охлажда;
    • хладилната част също започва да охлажда.
    • чуваше се странен нетипичен шум около средната част на хладилника (като бълбукане на вода).

    След около 1-2 часа обаче хладилната част постепенно спира да охлажда и ставаше стайна температура. Фризерната част продължаваше да охлажда.

    След ремонта поведението се промени. При един от тестовете хладилната част успя да свали температурата до около 10–11°C, но след известно време едната тръба към компресора започна да трупа лед почти по цялата си дължина, фризерът започна да охлажда прекалено силно, а хладилната част въобще не охлажда. Отзад на хладилника понякога се чува странно отчетливо пукане, като сякаш мястото не е фиксирано, да се променя.


    Какво е направено

    Хладилникът беше прегледан от техник.

    • Имаше съмнение за теч на хладилен агент.
    • Сменена е една тръбичка (май тази дето трупа лед)
    • Системата е вакуумирана.
    • Заредена е отново с R600a.
    • Компресорът е проверен и според техника е изправен.
    • към трипътният клапан свързах лед крушка, за да видя кога и дали работи и от време на време крушката само присветва 3 пъти през около 1 секунда (не знам дали така трябва да работи).

    Въпреки това проблемът остава.


    Датчиците

    Прихачих и един PDF който намерих с информация за хладилника, от който гледах буксата за датчиците.

    По сервизната схема хладилникът има три температурни датчика, като стопйностите по-долу са при стайна температура при откачена букса на платката

    • EVAP FRIGO – около 0.5–0.7 kΩ
    • ARIA FRIGO – около 2.8 kΩ
    • ARIA FREEZER – около 2.8 kΩ


    Техникът смята, че проблемът е именно в EVAP FRIGO и каза, че няма как да го оправи и да го хвърлям.

    Проблемът е, че този датчик се намира някъде зад задната стена на хладилната част (в пяната) и практически не може да се достигне без да изкопая пяната, като не знам дори приблизителното местоположение.


    Какво пробвах

    Пробвах да симулирам различни състояния на EVAP FRIGO:

    • около 5 kΩ вместо датчика;
    • датчика на късо;
    • напълно откачен датчик.

    При откачен датчик хладилникът започна да охлажда по-добре и температурата в хладилната част падна до около 10–11°C, но след известно време дебелата връщаща тръба към компресора започна да трупа лед, а фризерът започна да охлажда прекалено силно.

    Въпросите ми


    1. Възможно ли е само дефектен EVAP FRIGO да предизвиква подобно поведение?
    2. Или симптомите по-скоро сочат към неправилно количество хладилен агент (презареждане), частично запушване или друг проблем в хладилния кръг?
    3. Някой знае ли какъв точно е EVAP FRIGO за този модел?
      • Номинално съпротивление?
      • Характеристика?
      • Каталожен номер?
      • Таблица със стойностите му?

    4. Намерих NTC датчик 2.7 kΩ за изпарител на Zanussi/Electrolux/AEG за около 30 лв. Има ли шанс да е същият тип и да стане поне за проба?
    5. Хладилникът няма табелка с техническите данни (липсва още откакто го имам). Някой със същия модел може ли да каже:
      • колко грама R600a трябва да се заредят;
      • къде точно се намира заводската табелка?
      • според техника тази табелка вече не ми трябва, защото е сменил тръбичката и филтър и поведението цялата система на хладилника се е променила.

    6. При този модел, ако EVAP FRIGO е прекъснал или е с грешни стойности, трябва ли електрониката да даде някаква грешка или да мига дисплеят? Или хладилникът просто продължава да работи без никаква индикация?

    Ще съм благодарен за всякакви идеи и най-вече дали си струва да се занимавам да взимам датчик (даже се чудех дали да не са няколко с различни стойности) и да тествам. Някой хора просто монтират датчика от въртрешната задна страна на хладилника, без да изкопават пяната и да го подменят физически.


    Благодаря предварително!
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