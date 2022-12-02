Hotpoint-Ariston BCB 313 AA – EVAP FRIGO датчик или проблем с хладилния кръг?

Здравейте,
Имам вграден хладилник Hotpoint-Ariston BCB 313 AA (около 2008 г., No Frost, с долен фризер).
От няколко седмици се боря с един доста странен проблем и вече не съм сигурен дали причината е в датчик или в самия хладилен кръг.
Симптоми
След пускане хладилникът започва да работи нормално:
- фризерът охлажда;
- хладилната част също започва да охлажда.
- чуваше се странен нетипичен шум около средната част на хладилника (като бълбукане на вода).
След около 1-2 часа обаче хладилната част постепенно спира да охлажда и ставаше стайна температура. Фризерната част продължаваше да охлажда.
След ремонта поведението се промени. При един от тестовете хладилната част успя да свали температурата до около 10–11°C, но след известно време едната тръба към компресора започна да трупа лед почти по цялата си дължина, фризерът започна да охлажда прекалено силно, а хладилната част въобще не охлажда. Отзад на хладилника понякога се чува странно отчетливо пукане, като сякаш мястото не е фиксирано, да се променя.
Какво е направено
Хладилникът беше прегледан от техник.
- Имаше съмнение за теч на хладилен агент.
- Сменена е една тръбичка (май тази дето трупа лед)
- Системата е вакуумирана.
- Заредена е отново с R600a.
- Компресорът е проверен и според техника е изправен.
- към трипътният клапан свързах лед крушка, за да видя кога и дали работи и от време на време крушката само присветва 3 пъти през около 1 секунда (не знам дали така трябва да работи).
Въпреки това проблемът остава.
Датчиците
Прихачих и един PDF който намерих с информация за хладилника, от който гледах буксата за датчиците.
По сервизната схема хладилникът има три температурни датчика, като стопйностите по-долу са при стайна температура при откачена букса на платката
- EVAP FRIGO – около 0.5–0.7 kΩ
- ARIA FRIGO – около 2.8 kΩ
- ARIA FREEZER – около 2.8 kΩ
Техникът смята, че проблемът е именно в EVAP FRIGO и каза, че няма как да го оправи и да го хвърлям.
Проблемът е, че този датчик се намира някъде зад задната стена на хладилната част (в пяната) и практически не може да се достигне без да изкопая пяната, като не знам дори приблизителното местоположение.
Какво пробвах
Пробвах да симулирам различни състояния на EVAP FRIGO:
- около 5 kΩ вместо датчика;
- датчика на късо;
- напълно откачен датчик.
При откачен датчик хладилникът започна да охлажда по-добре и температурата в хладилната част падна до около 10–11°C, но след известно време дебелата връщаща тръба към компресора започна да трупа лед, а фризерът започна да охлажда прекалено силно.
Въпросите ми
- Възможно ли е само дефектен EVAP FRIGO да предизвиква подобно поведение?
- Или симптомите по-скоро сочат към неправилно количество хладилен агент (презареждане), частично запушване или друг проблем в хладилния кръг?
- Някой знае ли какъв точно е EVAP FRIGO за този модел?
- Номинално съпротивление?
- Характеристика?
- Каталожен номер?
- Таблица със стойностите му?
- Намерих NTC датчик 2.7 kΩ за изпарител на Zanussi/Electrolux/AEG за около 30 лв. Има ли шанс да е същият тип и да стане поне за проба?
- Хладилникът няма табелка с техническите данни (липсва още откакто го имам). Някой със същия модел може ли да каже:
- колко грама R600a трябва да се заредят;
- къде точно се намира заводската табелка?
- според техника тази табелка вече не ми трябва, защото е сменил тръбичката и филтър и поведението цялата система на хладилника се е променила.
- При този модел, ако EVAP FRIGO е прекъснал или е с грешни стойности, трябва ли електрониката да даде някаква грешка или да мига дисплеят? Или хладилникът просто продължава да работи без никаква индикация?
Ще съм благодарен за всякакви идеи и най-вече дали си струва да се занимавам да взимам датчик (даже се чудех дали да не са няколко с различни стойности) и да тествам. Някой хора просто монтират датчика от въртрешната задна страна на хладилника, без да изкопават пяната и да го подменят физически.
Благодаря предварително!