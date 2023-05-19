Здравейте ! След 25г дойде време да сменя остарялата 5.1 канална аудио система с нова ! Спрях се на саундбар Samsung HW -Q 990f . Телевизора е Panasonic VT30 (1x HDMI ARC , 3x HDMI и 1x SPDF ) . Компютър с графична карта Aorus 2х HDMI и дъно Aorus HDMI / SPDF . Последно , бокс кутия на ЕОН
Въпроса ми е как да свържа PC към ТВ и саундбара (ЕОН не ми е приоритет) , за НАЙ добър аудио ефект !!! HDMI ARC имам на ТВ-то и на саундбара - следователно PC към ТВ ( HDMI to HDMI) …TV към саундбар (HDMI ARC to HDMI ARC ) … или ?!?
Благодаря предварително !