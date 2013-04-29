Здравейте, скоро ми изтича договора към А1 и ме качват много нагоре с месечната такса. Разгледах им сайтовете и вждам, че и трите оператора предлагат предплатени планове. Интересуваме тази предплатена услуга на Виваком:
https://www.vivacom.bg/bg/residentia...dplatena-karta
Ако добавям по 8 лв. всеки месец ще говоря 300 мин. към всички и ще ползвам 6000 МБ или има скрити клаузи?
Защото на мен ми трябва повече интернет, е и ако минутите са примерно 1000 ще е по-добре но аз съм делови и не говоря много. Ще съм благодарен на всякакви мнения.